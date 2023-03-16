У Конґресі США відкрили „Українські дні“

ВАШІНҐТОН. – Посол України Оксана Маркарова, президент Українського конґресового комітету Америки Андрій Футей і директор Української національної інформаційної служби (УНІС) Михай­ло Савків відкрили у Конґресі США „Українські дні 2023“.

Учасники з усіх куточків США розпочали день з брифінґу посла та вшанування пам’яті жертв Голодомору біля Меморіялу пам’яті жертв Голо­домору. Також вони взяли участь у засіданнях Конґресу та церемонії нагородження співголів Гельсінкської комісії, конґресменів Стівена Коена та Джо Вілсона, а також Посла Естонії в США Крістіана Прікка, які були відзначені нагородою „Друзі УНІС“.

У Конґресі були представлені світлини фотокореспондента Байрона Сміта.