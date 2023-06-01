У Києві відбувся „Пробіг під каштанами“

КИЇВ. – У День Києва, 28 травня, провели традиційний щорічний „Пробіг під каштанами“. На ранок було понад 7 тис. зареєстрованих. Нашими амбасадорами стали близько 100 людей. Цього року збирали кошти для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії.

Мета полягала у тому, аби зібрати 1 млн грн для потреб закладу. Ще одним учасником благодійної допомоги цього року є фонд SMART Medical Aid, який розпочав проєкт „100 карет швидкої допомоги Україні“. Завдання – зібрати кошти на карети швидкої допомоги для транспортування поранених у зонах бойових дій чи прифронтових зонах.

Долучилися до акції також Міністер охорони здоров’я Віктор Ляшко, українські лікарі, захисники, які нині перебувають у Києві, та ті воїни, які далеко від столиці. Захід об’єднав людей з усього світу. До спортивно-благодійної акції долучилися учасники у Словенії, Австрії, Канаді, США, Ірляндії, Великій Британії та інших країнах світу.