У Канаді розгорнули прапор

ОТТАВА. – У столиці Канади відбулась акція, приурочена до перших роковин повномаштабного вторгнення росії в Україну. Кількасот учасників акції, вбрані в українські національні барви, зібралися на пішохідному мості в центрі Оттави, аби висловити свою солідарність з Україною. До присутніх звернулися Посол України Юлія Ковалів та генерал-губернатор Канади Мері Саймон.

До акції долучилося багато дипломатів різних країн. Зокрема, Посол ФРН Сабін Шпарвассер зазначила: “Це вияв солідарности з Україною, державою, яка хоробро захищає себе від жорстокого нападу, боронячи свою ідентичність, суверенітет та народ”.

Учасники акції розгорнули й пронесли мостом 30-метровий прапор України.