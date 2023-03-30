У день народження Івана Мазепи

КИЇВ. – До 384-ої річниці з дня народження Гетьмана України Івана Мазепи патріотична громадськість столиці провела меморіяльний захід із вшанування його пам’яті на площі Слави, тобто в місці, де згідно Указу Президента України Віктора Ющенка від 2007 року мав би вже стояти пам’ятник Івану Мазепі. Однак Москва чинила такий оскаженілий спротив вшануванню цього самовідданого борця за волю України, що віддала вказівку своїй маріонетці Януковичу не тільки зупинити встановлення пам’ятника Мазепі, проєкт якого вже був готовий, а й перейменувати половину вже названої на його честь вулиці. Що і було зроблено із грубим порушенням як законодавства України, так і реґляменту Київради. Однак досі, незважаючи на російсько-українську війну, незважаючи на масові протести киян, науковців та громадських і політичних організацій, місцеву ініціятиву та зареєстровану петицію в кінці 2022 року, що набрала необхідну кількість голосів, повернення назви перейменованій частині вулиці Івана Мазепи й досі не відбулося, не кажучи про встановлення пам’ятника гетьманові. Під час вшанування пам’яті Гетьмана Івана Мазепи виступили Володимир Сергійчук – доктор історичних наук, професор, академік, Анатолій Кущ – видатний скульптор, народний художник України, академік Академії мистецтв України (автор проєкту пам’ятника Івану Мазепі, який здобув перемогу в конкурсі, що був проведений державою ще в 2007році), громадська активістка Наталія Осьмак, ветеран АТО і нинішньої гарячої фази війни Олександр Ушинський, провідник ОУН(д) Віктор Світайло, котрі нагадали, наскільки вшанування тих, хто боронив Україну від московського ворога, необхідне для ще більшої вмотивованости українців об’єднуватись та боронити свою землю та піднімати рівень патріотизму в українському суспільстві. Хор „Просвіта“ виконав низку козацьких пісень, а співачка Леся Луців заспівала сучасні патріотичні пісні, присвячені нинішній війні.

Співкоординатор Громадського руху „Україн­ська патріотична альтернатива“ Віктор Горбач зачитав заяву до центральних і місцевих органів, прийняту учасниками, в якій зокрема йдеться: “Сьогодні, на вже десятому році загарбницької війни Московії проти України, та на 32-ій річниці відновленої Незалежности України, все ще гідно не вшановані герої Української нації, які захищали та виборювали Незалежність України в різні історичні часи: Іван Мазепа, Микола Міхновський, Симон Петлюра, Степан Бандера, Роман Шухевич та багато інших героїв країни.