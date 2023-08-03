У Грузії затримали українку

БАТУМІ. – У грузинському порту поліцейські затримали українку, яка прийшла на акцію протесту проти прибуття круїзного лайнера з Росії. Один із лідерів грузинської опозиції Іраклій Купрадзе зазначив, що громадянку України заарештували, у неї забрали телефон і не дозволили зателефонувати. Наразі журналістам не вдалося отримати будь-яких деталей щодо цієї ситуації у Посольстві України в Грузії.

Лайнер „Astoria Grande“, на борту якого понад 800 туристів, більшість із яких є громадянами Росії, прибув у Батумі 27 липня. Увечері того ж дня в Батумі та Тбілісі відбулися акції протесту. Учасники демонстрацій протестували проти російського вторгнення в Україну. Президент Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала учасників протесту.

Судно „Astoria Grande“ 31 липня знову прибуло в Батумі. Круїзний лайнер в Грузії зустріли акцією протесту студенти, активісти та опозиціонери. На ньому були російській артисти, які підтримують війну Росії в Україні та президента РФ Володимира Путіна. Сталися сутички з поліцією.