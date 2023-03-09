У Ватикані показали фільм про війну в Україні

ВАТИКАН. – У річницю початку повномаштабної війни Росії проти України 24 лютого у Ватикані відбувся показ фільму „Freedom on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom“. Переглянути кінострічку завітало близько 240 гостей. Серед них на запрошення Апостольської столиці прийшли біженці, волонтери та представники української громади собору Святої Софії у Римі. У показі фільму взяв участь і Папа Франциск.

Перед показом до присутніх звернувся режисер Євген Афінієв­ський, який презентував стрічку, наголошуючи, що вона відкриває глядачам війну, яка розпочалася одразу після Революції Гідности у 2014 році та триває після повномаштабного російського вторгнення у 2022 році.

Опісля до присутніх звернувся кардинал Конрад Краєвський, папський розподілювач милостині, що вже п’ять разів приїжджав до України, доставляючи гуманітарну допомогу.

Папа Франциск після перегляду фільму звернувся з кількома словами до присутніх і помолився з усіма, просячи Господа зцілити серця, уми й очі людей, а на закінчення побажав, щоби Бог „сіяв у нас насіння миру“.

Присутні дійові особи стрічки сиділи під час перегляду фільму поряд зі Святішим Отцем. Між ними була Аня Зайцева, дружина полоненого солдата, із 16-місячним Святославчиком. Після показу фільму Папа поспілкувався з дійовими особами фільму, між якими була мама полоненого захисника „Азовсталі“, журналістка та керівниця меткомбінату. Вони подарували Святішому Отцеві символічні подарунки, зокрема прапор, врятований зі знищеного села, який він поцілував; пачку солі з останньої партії комбінату „Артемсіль“ як символ міці та сліз українців; а також браслет, виготовлений із металу з „Азовсталі“, одягнувши який, Папа запевнив у своїй молитві за український народ і попросив молитися за нього.

Департамент інформації УГКЦ за матеріялами Товариства „Свята Софія“ і Vatican News