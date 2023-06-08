8 червня, 2023
З редакційної пошти

У бою впав Василько Пілатюк

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Василь Пілатюк

23  травня  здригнулося  і закипіло  кров’ю  материнське серце від страшної звістки, що у бою з  московськими окупантами впав мій названий син 33-річний Василько Пілатюк…  І сонце впало на землю,  і  морок  увірвався в душу – перестало битися серце  найріднішої, найсвітлішої, найдорожчої   людини, яка  вийшла з побратимами проти московського страшного зла  і затулила грудьми мирне майбутнє українців…

Ласкаві  руки  Бога  ведуть зараз мого любого хлопчика до сяючих Небесних  брам. А внизу  – на зранених  війною і таких  любих твоєму, Васильку, мужньому серцю українських степах і просторах залишається наші вічні біль і пам’ять. Зали-шається твоя люба дружина Тетяна, донечка Аня, родичі, друзі і згорьована  Україна.

Ти завжди  житимеш  у наших  серцях!

село  Брустури, Івано-Франківська область

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