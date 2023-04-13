У Бахмуті тривають запеклі бої

У Бахмуті на Донеччині склалася найважча ситуація в зоні бойових дій – противник зосередив там найбільшу кількість сил і засобів. Окупанти намагаються максимально зруйнувати місто, особливо багатоповерхову забудову, щоб у ЗСУ не було укриттів.

Війська РФ вкотре не досягли успіху в межах міста і не змогли перерізати залізничні колії вокзалу. Хоча бої там відбуваються досить запеклі. Позиції переходять із рук у руки практично щогодини.

Авдіївка – не менш гаряча точка фронту Донеччини, бої там відбуваються переважно в польових умовах. Причому в цих боях беруть участь насамперед перший і другий армійські корпуси так званих „ЛНР“ і „ДНР“. І вони не мають достатнього ресурсу для компенсації своїх втрат, як російські реґулярні війська.

Мар’їнку російські війська вже практично повністю зруйнували. Окупантам бачиться постійно, що для них відкривається якесь „вікно можливостей“ на найбільш гострих ділянках і напрямках. Після того, як у районі Авдіївки вони побачили це „вікно можливостей“, почали тиснути більше на Авдіївку. Тепер вони концентрують зусилля на Мар’їнці.

ЗСУ відбили понад 50 атак, а також уразили станції радіоелектронної боротьби та збили два безпілотника „Орлан“ ворога.

Останні два тижні мешканці тимчасово окупованого Енерґодару фіксують, що російські військові намагаються замінувати все навколо міста. Вороги бояться контрнаступу ЗСУ і намагаються себе убезпечити.

Минулого року, під час окупації Київщини, загинули 1,374 цивільні людини, з яких 717 були вбиті зі стрілецької зброї.

У Запорізькій області Росія завершила створення трьох рівнів оборонних зон на 120 кілометрів. За цей район відповідає Південне угруповання військ Росії. Вони складаються з передньої лінії передових бойових позицій, а потім двох зон майже безперервної, більш складної оборони. Кожна зона знаходиться приблизно на 10-20 кілометрів позаду передньої.

Оборонні зони можуть стати серйозними перешкодами, але їх корисність майже повністю залежить від підтримки достатньою кількістю артилерії та персоналу. Залишається незрозумілим, чи зможе Південне угруповання військ Росії зібрати ці ресурси.

Наступна зустріч „Рамштайн“ відбудеться 21 квітня на базі в Німеч­чині. Зустріч очолить Секретар оборони США Ллойд Остін.

У державному концерні „Укр­оборонпром“ заявили про відвантаження для Сил оборони чергової партії 125-міліметрових танкових снарядів. Боєприпаси виготовляються спільно із однією з країн-членів НАТО за кордоном.