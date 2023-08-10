УЦБС провів панельну дискусію

МЮНХЕН. – 28 липня відбулася панельна дискусія Українського центру безпеки та співпраці (УЦБС) “Російська культура та загарбницька війна Росії проти України”, присвячена взаємозалежности російської культури та політики під час війни.

Захід відбувся у співпраці з партнерами УЦБС у Німеччині – фондами Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, Thomas Dehler Stiftung та Ukrainischer Verein Augsburg e.V. за участи експертки УЦБС Аліни Понипаляк та Генріха Ольшов-ського – почесного професора полоністики Гумбольдтського університету в Берліні.

Ведучим дискусії став Костянтин Ґрот – програмний офіцер Фонду Фрідріха Науманна за свободу та Фонду Томаса Делера.

Російська культура є штучно створеною за принципом переймання у інших націй їхніх надбань – кухні, балету, опери, літератури та ін. Однак саме через неї Росія просувала бренд власної країни на світовій арені протягом століть.

“У гібридній війні саме російські культурні центри та інститути, створені в Европі за підтримки Кремля, відіграли одну з ключових ролей. Через свої установи росіяни поширювали пропаґанду з метою схилити західних партнерів на бік Росії або навпаки – до ізоляціонізму”, – прокоментувала А. Понипаляк.

“Поняття культури – насамперед про менталітет народу. Тож сьогодні час запитати в усіх верств російського суспільства, включно з культурою про відповідальність за руйнування та злочини проти людяности, які вони вчиняють в Україні”, – зазначив Г. Ольшовський.