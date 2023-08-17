Ухвалили звільнити всіх обласних „воєнкомів“

КИЇВ. – Рада національної безпеки України (РНБО) ухвалила рішення звільнити всіх керівників обласних центрів комплектування і соціяльної підтримки військовослужбовців, повідомив Президент Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО 11 серпня.

„Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна та чому цинізм і хабарництво під час війни – це державна зрада. Натомість воїни, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоров’я, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність і не мають цинізму, – саме їм можна довірити цю систему комплектування“, – написав він й відзначив, що загалом уже є 112 кримінальних проваджень щодо посадовців „військкоматів“, 33 підозри.

Також учасники засідання РНБО порушували питання роботи військово-лікарських комісій. „Рішення теж будуть“, – вказав президент.

На початку серпня В. Зеленський відзначав, що перевірка військкоматів виявила багато зловживань, „відверто огидних“.