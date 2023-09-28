Успішна атака на Севастополь

Україна 22 вересня завдала ракетного удару з використанням ракет “Storm Shadow”/SCAL-P по штабу Чорноморської фльоти Росії в Севас­тополі. Загинули 34 офіцери. Ще 105 окупантів поранено. Коман­дувач угруповання генерал-полковник Олександр Романчук зараз у дуже важкому стані, а начальник штабу генерал-лейтенант Олег Цеков – перебуває без свідомості. Будівля штабу не підлягає відновленню.

25 вересня ЗМІ з посиланням на повідомлення Сил спецоперацій (ССО) ЗСУ поширили вістку, що внаслідок цього удару також загинув командувач Чорноморської фльоти РФ адмірал Віктор Соколов. 26 вересня ССО ЗСУ повідомили, що ці дані перевірялися. У Білому домі наразі немає інформації, яка б підтвердила чи спростувала дані про смерть В. Соколов, повідомила прес-секретар­ка Білого дому Карін Жан-П’єр.

Російська державна аґенція ТАСС повідомляє, що уламки після ракетного удару по штабу Чорноморської фльоти розкидані на сотні метрів, а правоохоронці просять місцевих жителів залишити центральні вулиці Севастополя.