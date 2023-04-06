Урочистості з нагоди річниці деокупації Бучі

БУЧА, Київська область. – 31 березня Президент України Володимир Зеленський, Президент Республіки Молдова Мая Санду, Прем’єр-міністер Словацької Республіки Едуард Геґер, Прем’єр-міністер Словенії Роберт Голоб та Прем’єр-міністер Хорватії Андрей Пленкович узяли участь у заходах з нагоди річниці звільнення від російських загарбників міста Бучі.

„Минув рік від того дня, коли відбулося вигнання російських окупантів із нашого міста Бучі. Міста, про яке тоді світ іще не знав. Міста, про яке відтоді світ уже не забуде. Ми не дамо забути. Людська порядність не дасть забути“, – сказав В. Зеленський, звертаючись до присутніх.

Вже понад 400 днів український народ повністю сконцентрований на відбитті геноцидної повномаштабної аґресії Росії. Україні допомагають друзі – народи, які також вірять у те, що життя людини є найвищою цінністю. Я дякую кожному такому народу! Дякую лідерам, які присутні сьогодні тут, у Бучі, і кожній державі, яка представлена на сьогоднішніх важливих заходах, і всім народам, які підтримують нас із перших днів повномаштабної війни“.

Президент Молдови М. Санду у виступі зазначила, що в ці дні ми вшановуємо пам’ять невинних жертв жорстокої російської навали на Україну та висловлюємо захоплення українськими захисниками, які її відбили. Молдова підтримує Україну й робитиме це, допоки всі українці не матимуть змоги повернутися до своїх безпечних домівок.

Прем’єр-міністер Словенії Р. Голоб наголосив: „Те, що російський аґресор зробив у Бучі з мирними громадянами, не можна пробачити ніколи“.

Прем’єр-міністр Хорватії А. Пленкович у виступі зазначив, що вже вдруге відвідує Бучу та пам’ятає всі ті жорстокі речі, які скоїли російські загарбники всього лише за місяць окупації цього міста.

Прем’єр-міністер Словацької Республіки Е. Геґер зазначив, що весь світ рік тому бачив жах злочинів, скоєних російською армією. Він наголосив на необхідності покарання тих, хто їх скоїв.

Президент В. Зеленський взяв участь у піднятті Державного прапора України на відновленому флаґштоку Меморіялу пам’яті захисників Бучанської міської територіяльної громади, вручив почесну відзнаку міста-героя України та державні нагороди військовослужбовцям (кілька нагороджені посмертно).

У присутності високих іноземних гостей він вручив почесну відзнаку „Місто-герой України“ міському голові Бучі Анатолію Федоруку.

Президент В. Зеленський взяв участь у першому Бучанському саміті Faces of Justice, присвяченому обговоренню механізмів притягнення держави-аґресора до всеосяжної відповідальности за злочини проти українського народу й людяности.

До заходу долучилися глави іноземних держав та урядів, інші представники країн-партнерів та міжнародних організацій.

В. Зеленський зазначив, що лише в Бучанському районі російські окупанти скоїли понад 9 тис. воєнних злочинів, убили понад 1,400 цивільних, з них 637 осіб – у Бучі. За його словами, кожен, хто не хоче повторення в інших частинах світу того, що Росія робить в Україні, має працювати разом над створенням спеціяльного трибуналу щодо злочину аґресії РФ, компенсаційного механізму для відшкодування всіх збитків, завданих аґресією.

Було ухвалено Бучанську деклярацію, яка є відкритою для приєднання.

Близько 50 країн та організацій взяли участь у першому Бучанському саміті. До України прибули з Молдови М. Санду, з Хорватії А. Пленкович, з Словаччини Е. Геґер, з Словенії Р. Голоб.

У відеоформаті до присутніх звернулися президенти Польща Анджей Дуда, Литви Ґітанас Наусє­да, Естонії Алар Каріс, Грузії Саломе Зурабішвілі. У режимі онлайн до саміту приєдналися президенти Латвії Еґілс Левітс, Франції Емануель Макрон, Чехії Петр Павел, Фінляндії Саулі Нііністьо, Угорщини Каталіна Новак, Чорногорії Міло Джуканович, Португалії Марселу Ребелу де Соуза, Гватемали Алехандро Джаматтеі Файа.

Також у відеоформаті до учасників звернулися Державний секретар США Ентоні Блінкен та Президент ПАРЕ Тіні Кокс, Президент Европей­ської комісії Урсула фон дер Ляєн і Президент Европейського парляменту Роберта Мецола.

У відеоформаті виступили Прем’єр-міністер Канади Джастін Трюдо, Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, Прем’єр-міністер Японії Фуміо Кішіда, Австралії – Ентоні Албенізі, Бельгії Александр Де Кроо, Данії Метте Фредеріксен, Греції Міцотакіс, Ірляндії Лео Варадкар, Ліхтенштейну Даніель Ріш, Нідерляндів Марк Рютте, Румунії Ніколає Чуке, Еспанії Педро Санчес та Швеції Ульф Крістерссон, Прем’єр-міністер, міністер фінансів Співдружності Багамських островів Філіп Девіс, голова уряду Люксембурґу Ксав’є Бетель.

Прозвучали також відеозвернення міністрів держав, що підтримують Україну, та Генерального секретаря Організації американських держав Луїса Альмагро.