Уроки Другої cвітової війни для України

КИЇВ. – Круглий стіл „Внесок України та українців у перемогу в Другій світовій війні: уроки історії, які ми досі вчимо“ відбувся у Military Media Center. Відомі історики, військові та аналітики говорили про ціну, яку сплатила Україна і українці за перемогу над нацизмом у Другій світовій війні і як Росія у війні проти України у ХХІ ст. використала радянські міти для створення людиноненависної ідеології рашизму. Учасники заходу проаналізували, як у росії у 21 столітті за лекалами фашизму та нацизму виникла ідеологія рашизму. Те, що ми сьогодні називаємо рашизмом, – це поєднання вискубаних з ідеології постулатів фашистської і більшовицької ідеологій та ідеї російського шовінізму. По суті, це війна проти людської цивілізації.

Росія, яка весь час заявляла, що вона ніколи не готувалась до аґресивної війни, але все-таки здійснила аґресію проти України, так само як Радянський союз фактично накопичував напередодні нападу нацистів величезні ресурси й був так само готовий розпочати свою аґресію проти Европи в 1941 році. Але Сталіна випередив Гітлер.

Військові історики вважають, що Росія продовжує злочинні практики Другої світової війни під час аґресії проти України.

Для України Друга світова війна й досі є незавершеною, адже не було вирішене питання української держави, а також не покараний комуністичний тоталітарний режим, який влаштовував масові репресії й знищував цвіт поневолених націй на фронтах Другої світової. Кремль став переможцем, і українці зараз платять кров’ю за те, що російський комунізм не був покараний у Другій світовій. Росіяни ж сприйняли непокарання як слабкість демократичного світу, і що вони можуть повторювати свою аґресію і злочини проти інших держав знову і знову.

У Круглому столі взяли активну участь керівник експертної групи з питань внутрішніх комунікацій Директорату інформаційної політики у сфері оборони та стратегічних комунікацій Міністерства оборони України Василь Павлов, завідувач відділу історії періоду Другої світової війни Інституту історії НАН України Олександр Лисенко, доктор історичних наук, декан історичного факультету КНУ ім. Т. Шевченка, співробітник Центру досліджень воєнної історії ЗСУ Іван Патриляк, заступниця генерального директора Національного музею історії України у Другій світовій війні Людмила Рибченко.