Уреґулювали проблему долярових купюр

КИЇВ. – Національний банк (НБУ) вреґулював проблему масових відмов у безкомісійному обміні “старих” та “зношених” долярових купюр. НБУ скасував визначення “незначного зношення банкнот”, уточнив перелік ознак зношености, що є підставою для викупу купюр інкасо (з комісією), та заборонив фінустановам відмовляти клієнтам в обміні валюти, якщо детектор на касі підтвердив справжність грошей. Зробили це у відповідь на численні скарги українців щодо відмови під різними приводами – рік випуску чи “зношеність” – приймати американські гроші без комісії.

Проблеми з продажем “неідеальних” на вигляд долярових банкнот в українців виникали й раніше. Але стосувалося це, переважно, серйозно пошкоджених купюр. Проте окремі учасники ринку спеціялізувалися на прийомі такої валюти з метою подальшого виведення із обігу та вивезення за кордон для утилізації. За що ці пункти обміну справедливо отримували комісію. Проте віднедавна ситуація змінилася: вимоги до зовнішнього вигляду й року випуску банкнот при їх купівлі обмінниками та банками посилилися. Приводом для відмови в обміні без комісії могли стати навіть мікроскопічна пляма, невеличка печатка чи незначна потертість на згині. Наприкінці весни відмови в обміні долярових банкнот з арґументацією їхньої зношености та “не таких” років випуску перетворилися на ґльобальну проблему. Здати без комісії купюру навіть з мінімальними потертостями стало нереально. Натомість обмінники почали масово заробляти на комісійних виплатах. Причому, схоже, заробляти набагато більше, ніж на “законній” маржі – різниці між вартістю купівлі та продажу валюти. Ще одним способом заробітку став продаж клієнтам за завищеним відсотків новеньких долярових банкнот.

“Драконівські” правила обміну почали впроваджувати всі учасники ринку – державні й приватні банки, небанківські фінустанови, нелеґальні обмінники, що, безперечно, свідчить про змову.