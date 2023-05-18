Умань пам’ятає напад Росії

УМАНЬ, Черкаська область. – Усі, хто вижив після атаки Росії на житловий будинок в Умані, мріють про свою домівку. Біля руїни створено куб „Їх убила Росія“ з портретами загиблих від удару по багатоповерхівці в Умані. Біля будівлі чекають своєї черги тепер уже колишні мешканці, щоб узяти вільну каску в рятувальників, зайти у ній до своєї квартири і винести з неї хоч якісь речі.

Над портретами загиблих видніється дата 28 квітня 2023 року. І список з 23-ох імен людей, яких уночі позбавила життя випущена Росією ракета. Це Андрій і Василь Кравчук, Березюк Галина, Корінна Світлана і її донька Інна, Валентина, Роман і Уляна Тройчуки, Гайдукова Антоніна, Макаровський Володимир, Мамбик Ярослав, Павленко Світлана, Лисак Олексій, Барченко Любов і Наталія, а також Барченко Ірина з донькою Аліною, Ремез Наталія, Левченко Яна, Шульга Софія, Писарєв Кирило, Одайська Альона з сином Іваном… Серед загиблих місцеві і переселенці.

Навпроти портретів Кравчуків – сина і батька – стоїть жінка з сином. Жінка водночас втратила молодшого сина і чоловіка, а сама вижила, бо була в селі Сушківці, де садила картоплю. Там і заночувала зі старшим. Це село за 16 кілометрів від Умані. Дізналася про трагедію, коли за ними приїхали машиною близькі. Говорити жінці важко. Вона не переймається майном у зруйнованій багатоповерхівці. Для неї це другорядне…

Тетяна Віхренко з чоловіком та двома дітьми жила в цьому ж будинку. Просто її квартира виходила на інший бік, де вцілів увесь поверх: „Були вдома. Чули наближення ракети, свист, удар, звук розбитого скла, тріск бетону. Відчули специфічний запах. Потім нам казали рятувальники, що це ракетне паливо так горіло. Ми схопили, телефони, документи і побігли. Спершу важко було вийти, бо двері погнуло. Та якось вибралися. Надворі горіла якась машина, а за пару хвилин зайнялася і наша. Зараз живемо неподалік, що можемо, забираємо з речей. Приїздила комісія з Києва, перевіряли стан будівлі. Ніби-то хочуть відновити поверх. Але я не впевнена, що ми хотіли б тут жити“.

Поряд стоїть Світлана Дербеньова. Вона до якийсь час жила в Ірпені. Перед війною повернулася в Умань, до мами. А нещодавно поїхала в Бучу працювати. Там і довідалася, що сталося з будинком. На щастя, мама жива.

„Як далі жити мамі, не знаю. Буде-мо щось думати, написали всі заяви, скарги, звернулися до поліції. Та я не дуже вірю, що дадуть житло. Сама ж мушу повертатися в Бучу, бо маю роботу і не хочу її втратити“, – каже Світлана.

Ольга Рябошапка теж чекає своєї черги зайти в будинок і щось винести зі своїх речей. Їх квартира на 8-му поверсі. Зайти сходами неможливо, лише через балкон сусідів:

„Рятувальники драбиною з іншого боку будинку нас забирали“.

Нині людям допомагають фонди, дехто поселений в готелях хасидів, хтось у соціяльному житлі. За кошти спонсорів людям в будинках навпроти склять вибиті вікна. На місці постійно чергують рятувальники і поліція.

„На місці трагедії працював 151 рятувальник і 38 одиниць техніки та два кінологічних розрахунки. Крім того, працювала важка інженерна техніка, на допомогу приїхали колеги з сусідніх районів та з Києва, – каже начальник 5-го державного пожежно-рятувального загону в Черкаській області Руслан Даценко і дякує керівникам підприємств та організацій за техніку, за людський ресурс для допомоги ліквідації надзвичайної ситуації.

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець поінформував, що Уманська міська рада спрямувала 3.2 млн грн на першочергові потреби потерпілих. Також із обласного бюджету додали понад 5.2 млн грн на ліквідацію наслідків ракетного удару та надання матеріяльної допомоги родинам загиблих і травмованим.

Дані про пошкодження майна і завдану шкоду збирає Українська гельсінкська спілка, щоб потім допомогти людям отримати відшкодування.

Як повідомила міський голова Умані Ірини Плетньова, станом на 12 травня з міського бюджету вже виплачено понад 2 млн грн матеріяльної допомоги жителям будинку, який найбільше постраждав. Кожному громадянину, що отримав тілесні ушкодження, з міського бюджету виплачено по 15 тис. грн. За ритуальні послуги рідним загиблої особи відшкодовано по 10 тис. грн.

Крім того з обласного бюджету родини, які втратили рідних та близьких, отримали вже по 100 тис. грн на кожного загиблого. Громадянам, котрі отримали тілесні ушкодження було виплачено по 50 тис. грн.