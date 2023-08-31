Чую мову твою солов’їну,

Неповторних пісень твоїх спів.

Я вітаю тебе, Україно!

З днем народження, земле батьків!

Із річницею, затишні села,

Працелюбні мурашники міст!

Десь отам залишилась оселя,

Де мужнів, гартувався і ріс.

Десь отам моя юність, а старість

Наздогнала мене вдалині.

Це вже доля отак розстаралась,

Що була не підвладна мені.

Та не можуть завадити межі

І роки, що між нами лежать,

Привітати тебе, незалежну,

Із твоїм найдорожчим зі свят.

Хай війною затьмарене свято,

Аж ніяк не салют, не парад –

Це невтомно гамселять гармати,

І уламки „Шахедів“ горять.

Все одно ти святкуй, Україно,

Вздовж дніпровських обох берегів.

Голоси твоїх друзів, що линуть,

Хай дадуть тобі сили й снагИ.

Хай подальші твої роковини

Будуть мирними безліч віків.

Я вітаю тебе, Україно!

З днем народження, земле батьків!

Західний Голівуд, Каліфорнія