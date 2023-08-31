Чую мову твою солов’їну,
Неповторних пісень твоїх спів.
Я вітаю тебе, Україно!
З днем народження, земле батьків!
Із річницею, затишні села,
Працелюбні мурашники міст!
Десь отам залишилась оселя,
Де мужнів, гартувався і ріс.
Десь отам моя юність, а старість
Наздогнала мене вдалині.
Це вже доля отак розстаралась,
Що була не підвладна мені.
Та не можуть завадити межі
І роки, що між нами лежать,
Привітати тебе, незалежну,
Із твоїм найдорожчим зі свят.
Хай війною затьмарене свято,
Аж ніяк не салют, не парад –
Це невтомно гамселять гармати,
І уламки „Шахедів“ горять.
Все одно ти святкуй, Україно,
Вздовж дніпровських обох берегів.
Голоси твоїх друзів, що линуть,
Хай дадуть тобі сили й снагИ.
Хай подальші твої роковини
Будуть мирними безліч віків.
Я вітаю тебе, Україно!
З днем народження, земле батьків!
Західний Голівуд, Каліфорнія