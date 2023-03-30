Українці молилися в старовинному храмі

АВҐСБУРҐ, Німеччина. – Старовинний храм XIV століття знову став храмом Української православної єпархії в Західній Европі. Українські православні християни оселилися в Авґсбурзі в 1946 році, заснувавши парафіяльну громаду під духовним проводом о. Івана Кульчицького. Протягом багатьох років парафіяльна громада переживала численні випробування та зміни, переїжджаючи в різні церковні будівлі, тісно співпрацюючи з місцевими християнськими громадами, завжди шукаючи постійного місця для благочестивої української православної громади. Російська аґресія в Україні викликала нову хвилю біженців, які прибули до Німеччини в пошуках безпеки та спокою.

У 1995 році ієрархи, духовенство та вірні УПЦ в діяспорі під духовним керівництвом Вселенського патріярхату відновили свої зусилля, піклуючись про духовне здоров’я та добробут нового покоління українських православних християн, які опинилися поза межами своєї держави.

26 березня Архиєпископ Даниїл відвідав Українську православну парафію св. великомучениці Варвари в Авґсбурзі (Баварія), яку очолює о. Віктор Мандзюк. Діти привітали Владику Даниїла традиційним німецьким яблучним хлібом.

Присутнє духовенство, оо. Іван Кубушин, Віктор Мандзюк, Воло­ди­мир Сорока, Олександр Смоктунович, ієродиякон Македонський привітали Архиєрея у храмі, вручили йому на поклоні рукотворний хрест. Були піднесені молитви за Україну та членів сімей присутніх, за тих, хто в Зброй­них силах України став на захист суверенних кордонів України та свободу жити в країні, вільній від убивств і переслідувань з боку тих, які клянуться у своїй вірності поняттям руйнування та смерті.

Парафіяльна спільнота організувала вечерю, під час якої Владика Даниїл мав нагоду зустрітися з понад 150 присутніми парафіянами, відповідаючи на їхні запитання та даючи настанови щодо духовного життя.