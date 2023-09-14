Українці зустрілися з Марсі Каптур

ЧИКАҐО. – 6 вересня в Універ­си­тетському клубі Чикаґо відбулася зустріч української громади з американською політикинею Марсі Кап­тур, під час якої обговорено війну Росії проти України, а також необхідну підтримку для Збройних сил України.

Про це повідомила Марта Фаріон, віцепрезидентка Ілинойського відділу Українського конґресового комітету Америки та президентка Києво-Могилянської фундації Америки, яка відкрила захід.

„Історія судитиме наше покоління за те, що ми зробили чи не зробили для України в цей момент історії“, – сказала М. Каптур під час закритого прийому на її честь.

До зустрічі долучилися представники українських громадських організацій, зокрема УККА – Відділ Ілиной, Комітету Голодомору, Україн­ського інституту сучасного мистецтва, Українського національного музею, Союзу українок Америки, Українського лікарського товариства Північної Америки, Києво-Могилян­ської фундації, викладачі та юристи. Також на зібранні були присутні представники польської та білоруської громад.

На зустрічі були присутні президентка та головна виконавча директорка „Western NIS Enterprise Fund“ Ярослава Зелінська-Джонсон і директорка Української католицької школи Св. Миколая Анна Сирілі.

М. Каптур є авторкою низки законодавчих ініціятив, спрямованих на підтримку гуманітарної та військової допомоги Україні, зокрема законопроєкту, який передбачає санкції проти Російської федерації. Восени 2017 року вона була співавторкою проєкту резолюції Палати представників Конґресу США про визнання Голодомору геноцидом українського народу.