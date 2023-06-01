Українці змагалися у Чикаґо

ЧИКАҐО. – Українські ветерани взяли участь у забігу, який традиційно щорічно відбувається в американському місті Чикаґо на Memorial Day Weekend. Під цей забіг Київський комітет Міжнародної асоціяції міст-побратимів Чикаґо (Kyiv Committee of Chicago Sister Cities International) сформував команду „Run For Ukraine“, серед учасників якої були українські воїни, які захищали Україну від російської збройної аґресії у 2014-2015 роках. У благодійній акції на підтримку Revived Soldiers Ukraine взяли участь герої Збройних сил України, які перебувають в США на реабілітації.