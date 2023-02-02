Українці залишаються в Австрії

ВІДЕНЬ. – Українці, які приїхали до Австрії, мають право проживати в республіці до 4 березня 2024 року.

Відповідна поправка до постанови уряду щодо переміщених осіб була схвалена 30 січня головним комітетом Національної ради Австрії. Постанова була прийнята у березні 2022 року на виконання Директиви ЕС і спочатку надавала дозвіл на проживання громадянам України до 3 березня 2023 року з продовженням кожних шість місяців. Федеральний міністер внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер повідомив, що в період з 24 лютого по 31 грудня 2022 року загалом в Австрії було зареєстровано 90,994 вимушених переселенців з України.

Близько 66 тис. з них досі перебувають в Австрії, інші або повернулися додому, або виїхали до інших країн. Близько половини українських переселенців хочуть залишитися в країні назавжди.

За міжнародними експертними оцінками понад 6,4 млн українців виїхало за кордон через війну. Близько 7.7 млн людей стали внутрішньо переміщеними особами.