Українці закріплюються на досягнутих рубежах

На Лиманському та Бахмут­ському напрямках війська Росії вели безуспішні наступальні дії у районі Новоєгорівки, Білогорівки та північніше Кліщіївки. Важкі бої тривають. Відбулося 12 бойових зіткнень, під час яких противник втратив 260 бійців і два десятки військової техніки.

Українська легка піхота просунулася на позиції за протитанковими ровами і перешкодами „зуби дракона“, які є частиною російської оборони в окупованій західній частині Запорізької области. Україн­ські військові досягають успіхів у безпосередній близькості від ще не прорваного російського оборонного рубежу, який проходить на північний захід від Вербового на північ від Солодкої Балки.

На Таврійському напрямку поб­лизу населених пунктів Роботине й Новопрокопівка українці мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, ведуть контрбатарейну боротьбу. Втрати ворога – 172 вбитими, пораненими та полоненими, а також 20 одиниць техніки, три склади боєприпасів та пункт управління.

У тимчасово окупованому Луган­ську підірвали одного з ватажків терористів ЛНР Юрія Афанасьєв­ського, який відповідав за роботу „митниці“.

Російська армія вбила в Україні 503 дитини і ще 1,120 дітям завдала поранень.

Під час робочої поїздки на Донеччину Президент Володимир Зеленський відвідав бойові бриґади, які ведуть наступальні дії на Бахмутському напрямку, зустрівся з командувачем Сухопутних військ Збройних сил України, командувачем оперативно-стратегічного угруповання військ „Хортиця“ Олександром Сирським і заслухав доповіді про оперативну обстановку.