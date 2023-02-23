Українці вчать польську мову

В BUKI вказують, що за останній рік репетиторів польської мови почали шукати значно частіше. Кількість запитів від українців, які перебувають в Польщі, зросла в 2.4 рази порівняно з 2021 роком. Більшість з них припадала саме на пошук репетитора з польської мови. Крім того, чималий попит на репетиторів зі шкільних предметів для дітей. При цьому на сайті buki.com.ua шукають як репетиторів для польської, так і для української школи.

Дехто з українців плянує залишитись в Польщі і після перемоги України у війні. Так, попит на репетиторів, що спеціялізуються на підготовці до співбесіди на карту поляка, зріс на 170 відс. Тоді як помічників для підготовки до співбесіди у посольстві стали шукати майже вдвічі частіше. Хоча ці запити складають лише 4 відс. від загальної кількости шукачів репетиторів з польської. Так, 3 відс. припадає на шукачів допомоги з картою поляка і всього 1 відс. – на підготовку до співбесіди в посольстві.