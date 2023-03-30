Українці взяли участь у міжнародній конференції

МОРАВСЬКІ ТОПЛИЦІ, Словенія. – Міжнародна конференція вчителів англійської мови „Викладання тільки для хоробрих” відбулася 9-12 березня в поселенні Моравські Топлиці. На конференції провели понад 90 пленарних засідань та тренінґових семінарів для викладачів з 15 країн.

Від України теж була делеґація, в якій була вчителька англійської мови зі Сміли Наталія Голоднюк. У лютому вона долучилася до триденного курсу підвищення кваліфікації „Викладання та навчання у важкі часи” Британської ради „Language for Resilience“ у Кракові.