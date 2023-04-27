Українців вивезли з Судану

ХАРТУМ. – Україна евакуювала зі столиці Судану 138 українців та громадян інших держав.

Головне управління розвідки провело успішну рятувальну операцію з евакуації мирних громадян із охопленої боями столиці Судану – міста Хартум. Із зони збройного конфлікту загалом евакуювали 87 громадян України, здебільшого авіяційних фахівців – пілотів, техніків та членів їхніх родин. Також серед евакуйованих є громадяни Грузії та Перу. Евакуація відбувалася за умов безперервних боїв, недотримання режиму „тиші“, відсутності їжі, води та техніки.

Усі евакуйовані перебувають в безпеці на території Єгипту. Їм надано необхідну медичну допомогу, харчування та воду.

Всесвітня організація охорони здоров’я повідомляє: щонайменше 420 людей було вбито та 3,700 поранено у Судані після того, як там спалахнули інтенсивні бойові дії 15 квітня.

У Судані військове формування Сили швидкої підтримки почало збройне протистояння армії. Армія підпорядковується військовому уряду на чолі з генералом Абдель Фатахом аль-Бурханом, а Сили швидкої підтримки – віцепрезидентові, генералу Мохамеду Хамдану Даґало.