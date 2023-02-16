Українські танкісти у Польщі

СВЄНТОШУВ, Польща. – На опанування танків „Leopard 2“ до Польщі прибули 105 українських військових. Про це на танковому полігоні у Свєнтошуві (південний захід Польщі) розповів журналістам керівник навчальної групи полігону 10-ої бронетанкової бригади Кшиштоф Сєрадзь­кий. Йдеться про 21 залогу танків, а також технічний персонал обслуговування.

Курс триватиме близько місяця. Українці навчаються щодня по 10-12 годин.

Польський військовий зазначив, що українці мають досвід управління танками, відтак їм легше опанувати нові машини. Танки цього типу передані Канадою.