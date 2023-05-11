Українські парляментарії в Ізраїлі

ТЕЛЬ АВІВ. – 3 травня до Ізраїлю з офіційною візитою прибула делеґація українських парляментаріїв, очолювана заступницею голови Верховної Ради України Оленою Кондратюк. У ході візити відбулися зустрічі з ізраїльськими колеґами, під час яких йшлося про серйозні та болючі проблеми сьогодення для української держави.

Делеґація зустрілась зі спікером ізраїльського Кнесету Аміром Оханою, віце-спікером Іфат Шашою-Бітон, головою парляментського комітету з питань гендерної рівности в Ізраїлі Пніною Тамено-Шете. Відбулися перемовини з членами фракції дружби з Україною в Кнесеті Юлієм Едельштейном та Зеевом Елькіним. Йшлося про поліпшення міжпарляментських відносин Ізраїлю та України, зокрема, про долучення єврейської країни до санкційної політики стосовно Росії – країни аґресора, необхідність більш тісної українсько-ізраїльської співпраці в межах ООН та інших провідних міжнародних організацій.

Українські парляментарії закликали колеґ з Кнесету долучитись до міжнародної кампанії повернення десятків тисяч українських дітей, незаконно вивезених до Росії та ухвалити відповідну заяву в Кнесеті. Це питання О. Кондратюк з доктором педагогічних наук, матір’ю трьох дітей І. Шашою-Бітон. „Лише за офіційними даними Росією було незаконно депортовано з окупованих територій України 19,393 дитини. Повернути додому вдалося тільки 364. Це є грубим порушенням Женевських конвенцій та геноцидом, який було офіційно визнано спеціяльною резолюцією ПАРЕ. Викрадення Росією українських дітей супроводжується особливо цинічним і жорстоким поводженням та психологічним насильством. Їх примушують відмовитися від української ідентичности у так званих таборах перевиховання. Українських дітей розлучають з рідними, батьками, опікунами і насильно всиновлюють у російські сім’ї.

Ізраїль, як ніхто знає болючу і страшну ціну геноциду та злочинів проти дітей за національною ознакою. Тому закликаю Ізраїль активізувати та об’єднати свої зусилля з іншими парляментами світу, міжнародною спільнотою задля засудження злочинів Російської федерації проти українських дітей та їх якнайскорішого визволення і повернення додому“, – сказала О. Кондратюк. І додала, що „робота нашої делеґації до Ізраїлю разом з Ольгою Василевською-Смаглюк та Вікторією Кінзбурською завершилася надією на поліпшення відносин парляментів двох країн“. Обговорили і можливості для прийому на відпочинок, оздоровлення і психологічну реабілітацію українських дітей в Ізраїлі, які постраждали від російського вторгнення.

На одній із зустрічей була присутня членка Кнесету Тетяна Мазарська, яка займається проблемами соціяльного та медичного забезпечення населення єврейської держави. Вона запропонувала поділися з українцями досвідом роботи спеціяльних психологічних служб, які діють в Ізраїлі. Адже єврейська держава постійно живе в стані війни та терористичних актів. І тут налагоджена система оповіщення людей про ракетний напад і надання психологічної допомоги потерпілим. В Ізраїлі така служба працює 24 години. „Ми обговорили і страшну трагедію викрадених українських дітей. Я наголосила, що ми готові допомагати гуманітарними вантажами, волонтерами, досвідом та плянами соціяльних потреб, підтримувати Україну, але хотіли щоб і Україна підтримувала нас голосуванням в ООН. Думаю, що ми зрозуміли одне одного“, – сказала Т. Мазарська.

Ізраїльські парляментарії запевнили своїх українських колег, що Ізраїль підтримує суверенітет і територіяльну цілісність України та не визнає анексії територій, окупованих Російською федерацією. Україна вдячна Ізраїлю за постійну підтримку в міжнародних організаціях, голосування за відповідні резолюції ООН та активну участь у реалізації гуманітарних проєктів та ініціятив. Саме, коли українська делеґація працювала в Ізраїлі стало відомо, що стартував проєкт із розміщення системи раннього оповіщення, яку єврейська держава передала Україні. Її вже тестують у Києві.

У різних містах Ізраїлю українські парляментарії зустрілися з українськими воїнами, яких лікують в Ізраїлі, біженцями, які отримали притулок в родинах ізраїльтян. У місті Нетанія відвідали найбільший автоматизований логістичний центр країни, з якого здійснюються відправки гуманітарної та медичної допомоги Україні. Делеґація висловила вдячність Українсько-Ізраїль-ській асоціяції NEXUS, яка організувала збір коштів та у кооперації з компанією SAREL здійснює придбання тактичних аптечок, турнікетів для ЗСУ, а також медичного обладнання, інструментів для охорони здоров’я. Ізраїль має величезний потенціял, досвід та сучасні медичні центри для прийому на лікування та реабілітацію поранених українських захисників і захисниць. В одному з таких центрів, клініці Левінштейн – відвідали військового Андрія, який проходить тут реабілітацію після складної ампутації кінцівок. Андрій дуже задоволений результатами відновлення його організму, яких вдалося досягти лише за три з половиною місяці перебування в клініці. Андрія в Україні чекають мати і сестра. Після повернення до нормального життя, він хоче професійно займатися психологічною реабілітацією українських військових та ветеранів.

Підбиваючи підсумки візити О. Кндратюк зазначила, що Ізраїль відіграє важливу ролю у світовій системі безпеки та в ООН. Це – парляментська республіка. Кнесет має ключову ролю у формуванні уряду, державної політики, прийнятті рішень. Налагодження постійної співпраці та діялогу між Верховною Радою України та Кнесетом Ізраїлю відіграватиме вирішальне значення у зміцненні міждержавних стосунків та зближенні двох народів, які мають багато спільних викликів.

Українські парляментарії відвідали святі місця для юдеїв та християн столиці країни Єрусалима та молилися за перемогу України.