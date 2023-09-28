ВАРШАВА. – Президент Володимир Зеленський на Генеральній асамблеї ООН, коментуючи введення Польщею заборони на українське зерно заявив, що дехто в Европі „робить трилер на зерні“, таким чином „допомагаючи створювати сцену московському акторові“.

У відповідь на це Міністерство закордонних справ Польщі викликало Посла України в Польщі і висловило обурення цією заявою. Прем’єр-міністер Польщі Матеуш Моравецький, реаґуючи на цю заяву, застеріг Зеленського не „ображати“ поляків.

Президент Анджей Дуда, відповідаючи на запитання про виступ В. Зеленського, зазначив, що „це було несправедливо“. Він висловив сподівання, що їхні стосунки не зміняться, водночас застеріг, що українсько-польський конфлікт може вплинути на майбутню виборчу кампанію в Польщі та підігріти антиукраїнські настрої.

„Я вважав і вважаю, що питання зернової суперечки – це лише частина відносин між Польщею та Україною, яка є лише фраґментом важкої ситуації, в якій перебуває Україна. Маю визнати, що мене засмутив той факт, що двосторонні суперечки були винесені на публічний форум у присутності 200 країн“, – сказав А. Дуда і зазначив, що „намагається списати це на емоції“, адже на українського президента зараз чиниться величезний тиск через війну.