Український фестиваль у столиці

ВАШІНҐТОН. – Представники Посольства в США, зокрема Посол Оксана Маркарова долучилися до 20-го Вашінґтонського українського фестивалю – щорічного заходу, який збирає українців з американської столиці на території Українського православного собору Святого Андрія в Сілвер Спрінґ, округ Колюмбія.

У вітальному слові О. Маркарова висловила вдячність американському народу та уряду і наголосила на важливості збереження та плекання української культури, традицій і мови, особливо зараз, коли вороги намагаються їх знищити.

Представник сенатора Кардіна Кевін Мак та представник губернатора штату Меріленд, заступник Державного секретаря Майкл Лор також звернулися до присутніх і підтвердили свою незмінну підтримку України та українського народу.

Програма фестивалю включала концерт за участю українських танцювальних колективів і виконавців зі США та Канади, а також спеціяльних гостей з України – Олега Скрипки та Наталії Валев­ської. Частину виручених коштів буде спрямовано на гуманітарну допомогу для України. Посольство подякувало чудовій українській громаді, а особливо о. Степану Стельяку та його дружині за збереження та поширення українських традицій, кухні, культури та цінностей у США.