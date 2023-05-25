Український фестиваль в Ню-Йорку

НЮ-ЙОРК. – 19-21 травня відбувся вуличний Український фестиваль, на якому збирали кошти на підтримку України.

Торгівля сувенірами, вишиванками, одягом з українською символікою, а також частування національними стравами поєднувалися з виступами артистів на сцені, яку спорудили біля церкви св. Юра. З України підтримати захід приїхав лідер гурту „Плач Єремії“ Тарас Чубай. Він виконав відомі пісні, серед яких „Вона“, „Червона рута“, „Лента за лентою“.

В суботу через дощ концертна програма проходила у залі церкви св. Юра.