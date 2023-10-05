Український десант в Криму

Президент Зеленський відвідав бриґади, які виконують завдання на Куп’янсько-Лиманському напрямку, обговорив з командирам оперативну обстановку й потреби. Президент оглянув танки Leopard 2 й БМП CV-90, які долучалися до бойових дій на Куп’янському напрямку, й запевнив, що воїни задоволені технікою.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що спецпризначенці „Стугни“ та „Братства“ у складі спецпідрозділу Тимура 4 жовтня десантувалися на території окупованого Криму й атакували ворога, а після виконанння завдання відійшли.

На східньому операційному напрямку за одну добу бійцями ССО було знищено 27 окупантів, ще 10 зазнали поранень. На Запорізь­кому напрямку бійці Сил спеціяльних операцій ЗСУ знищили 5 БМП, 2 вантажівки та польовий склад окупантів.

Вночі 3 жовтня сили та засоби Повітряних сил ЗСУ знищили 29 ворожих ударних дронів типу Shahed із 31 запущеного та крилату ракету „Іскандер-К“.

Вночі потяг наїхав на російський зенітно-ракетний комплекс неподалік окупованої Горлівки у Донецькій області, троє окупантів загинули.

Втрати Росії в Україні серед офіцерського складу зросли – ліквідовано, зокрема, ватажка розвідувально-диверсійної групи „Еспа­ньола“ на прізвисько „Стіч“ Дмитра Єгорова. Також знищено двох ворожих майорів Олексія Іванова та Андрія Ковиліна, молодшого лейтенанта Максима Захарова, старших лейтенантів Олексія Шляпіна, Зіеджона Закірова, Євгена Груз­дєва.