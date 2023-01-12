КИЇВ. – В Успенському соборі Києво-Печерської лаври 7 січня предстоятель Православної церкви України Епіфаній уперше звершив Божественну літургію з нагоди Різдва Христового. Після 337 років перерви українська церква повернулася в Києво-Печерську лавру. З 1686 року в Лаврі були лише клірики Московського патріярхату.

Монастир належав Київській митрополії з часу свого заснування. Київська митрополія була анексована разом з Лаврою Москвою у 1686 році із підтвердженням Синодальним листом Вселенського патріярхату. У 2018 році, одночасно з наданням Томосу, Вселенський патріярхат скасував цей Синодальний лист 1686 року як такий, що було видано через підкуп та грубі порушення, а ПЦУ визнав єдиним скадкоємцем Київської митрополії.

У червні 2022 року на питання, чи має держава розірвати договори оренди приміщень, які перебувають в користуванні УПЦ (МП), схвальну відповідь дали 66 відс. українців.

5 січня відбулося заключне засідання комісії з приймання Успенського собору та Трапезної церкви до державної установи.

5 січня надійшло звернення від Управління Київської митрополії ПЦУ про проведення богослужінь в Успенському соборі 7 січня 2023 року, після чого надано дозвіл на проведення богослужінь 7 січня в Успенському соборі та укладено відповідну угоду.