Українка співала найкраще

ВІДЕНЬ. – Молода українська співачка Марина Мармазинська зі сценічним псевдонімом KüR посіла перше місце на конкурсі протестної пісні Protestsongcontest, який вже удвадцяте проходив у віденському театрі Рабенгоф. 18-річна М. Мар­мазин­ська народилася в Києві у 2004 році і втекла від війни до Австрії. Пісню „Люди“ вона виконала двома мовами. Як заявив організатор Protestsong­contest Джеральд Штокер, своєю піснею вона показала, з яким болем вона і її співгромадяни борються з початку війни на її батьківщині.