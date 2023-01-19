Українка на конкурсі „Міс Всесвіт-2022“

15 січня у Новому Орлеані відбувся фінал конкурсу краси „Міс Всесвіт-2022“. Переможницею стала 28-річна Р’Боні Ґабріель – американо-філіпінська модель, переможниця конкурсу „Міс США 2022“.

До трійки найкрасивіших дівчат також увійшли представниця Венесуелі Аманда Дудамель, Домініканської Республіки Андреїна Мартінес. Також на конкурсі визначили 16 найкращих.

Українка Вікторія Апанасенко не увійшла до 16 фіналісток, однак здобула спеціяльну нагороду Spirit of Carnival Award. Її вручають тим конкурсанткам, які демонструють цінності дружби, різноманітності та веселощів.

У фіналі показали відео Вікторії Апанасенко, де вона розповідає про трагедію в Україні й те, як вона долучалась до волонтерства.

Росіянка Анна Ліннікова попри обурення мережі та заклики про дискваліфікацію таки взяла участь в конкурсі. Коли в Дніпрі російська ракета влучила у багатоквартирний будинок, Ліннікова вийшла на сцену у червоно-кривавій сукні.

Однак дівчина не стала однією з 16 фіналісток та не здобула жодної нагороди чи відзнаки.