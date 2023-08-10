Україна утримує ініціятиву в наступі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що захисники утримують ініціятиву в наступі, а росіяни активними штурмовими діями намагаються відволікти українські сили від певних ділянок фронту. Ворог відчайдушно намагається оточити Авдіївку, взяти під контролю Красногорівку і Мар’їнку, але їм не вдається. Також окупанти намагались повернути втрачені позиції у районі с. Старо-майорське, Волноваського району Донецької области.

Протягом тижня наші бійці просунулись під Вугледаром – у бік Микільського, повідомила Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України. Сили оборони України мали тактичний успіх на напрямку Мала Токмачка, Роботине Запорізької области. Оборонці закріплюються на досягнутих рубежах.

Бійці підрозділу спеціяльного призначення, батальйону „Шаман“, проводять успішні операції, просуваючись вглиб окупованих територій на лівобережжі Херсонщини, вони знищили підрозділ російських ракетних військ спеціяльного призначення. Російські війська протягом доби на 9 серпня у районі Новоданилівки використали хемічні боєприпаси на порушення всіх конвенцій. Внаслідок цього обстрілу люди не постраждали.

Аналітики Інституту вивчення війни називають удари Сил оборони по мостах на окупованій території частиною української кампанії з перекриття для створення вирішальних контрнаступальних операцій. Російські війська були змушені перенаправити дорожній рух з коротших східніх маршрутів на довші західні шляхи. Чонгарський міст окупанти закрили, а міст, який з’єднує Генічеськ і Арабатську стрілку, працює з реверсним рухом по одній смузі.

За минулий тиждень Сили оборони України знищили понад 340 одиниць військової техніки противника, близько 30 осіб було взято в полон, більше 70 місць компактного скупчення особового складу, тобто бійців ворога, було знищено.

У боях за Україну загинув депутат Верховної Ради IV скликання Сергій Слабенко. Він очолював підкомітет з питань діяльності судів, судочинства та судово-правової реформи Комі-тету з питань правової політики.

За період повномаштабної війни в Україні пошкоджено або зруйновано 763 об’єкти культурної спадщини. Найбільше пам’яток культурної спад-щини постраждали в Харків-ській, Донецькій та Херсонській областях.

В Україні з початку війни вважаються знайденими 15,835 дітей, зниклими – 1,077 дітей.

Російські загарбники щоденно обстрілюють територію Харківської області. Зокрема, під обстріл потрапили населені пункти Богодухівсь-кого, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів області. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди, сталися пожежі.

Увечері 5 серпня та в ніч на 6 серпня РФ випустила по Україні ракети типу „Калібр“ та „Кинджал“, атакувавши об’єкти в 11 областях України. Вибухи пролунали на Запоріжжі, Хмельниччині та Житомирщині. Однією з цілей росіян став завод „Мотор Січ“ у Запоріжжі. Там виникла пожежа. Російські війська скинули авіяційну бомбу на центр переливання крові у селі Кругляківка Харківській области. Загинули двоє чоловіків, ще четверо поранені.