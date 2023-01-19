Україна протистоїть аґресії

Ситуація у Соледарі: українські підрозділи тримають оборону в Соледарі і на підступах до міста. Попри бравурні та пафосні пропаґандистські заяви російських окупантів, ворогу не вдалося повністю опанувати територію Соледарської громади.

Раніше кілька джерел повідомляли, що ЗСУ відступили з Соледара. У відповідь заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр наголосила, що в Соледарі тривають бої. Вона попередила, що оприлюднювати інформацію про дії ЗСУ мають право лише уповноважені особи.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з головою Об’єд­наного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі у Польщі, подякував М. Міллі за підтримку і розповів про потреби ЗСУ.

Україна отримала перший транш допомоги від ЕС у розмірі 3 млрд евро із 18 млрд евро. Еврокомісія плянує щокварталу виплачувати Україні по 4.5 млрд евро впродовж 2023 року.

Авіяція Сил оборони України протягом 17 січня завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, знищено ворожий літак Су-25. Арти­лерійським вогнем на Соледар­ському напрямку бійці Сухопутних військ знищили 25 „Ваґнерівців“. Прикордонники знищили взвод окупантів у бою за Бахмут Донець­кої области.

Повітряні сили підтвердили, що по Києву 14 січня ворог застосував зенітні ракети С-400 з Брянської области. По Києву та області ворог випустив понад 10 таких зенітних ракет, які летіли по балістичній траєкторії. Від початку повномаштабного вторгнення вороги вбили в Україні 456 дітей, ще 897 дістали поранення.

17 січня вороги атакували Херсон­щину 102 рази, снаряди поцілили в будівлю інтернату, лікарню та житлові будинки, одна людина загинула.

В Україну вдалося повернути 125 дітей, що були незаконно депортовані до Росії із тимчасово окупованих ворогом територій. Загалом Росія викрала майже 14 тис. українських дітей.