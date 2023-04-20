Україна повернула полонених

КИЇВ. – 16 квітня Україна повернула з полону 130 захисників. 48 зі 130 повернутих раніше вважалися безвісти зниклими.

Додому повертаються 92 військових Збройних сил України, 20 тероборонців, 11 нацґвардійців, троє прикордонників, по двоє представників Військово-морських сил та Державної спеціяльної служби транспорту. Усі вони – рядові або сержанти.

Більшість з визволених воїнів захищали Україну на Бахмутському та Соледарському напрямках, а також на Запоріжжі, Херсонщині, Луганщині.

Частина з урятованих мають поранення, числені контузії та втрачені кінцівки. За останній тиждень вдалося повернути додому 230 захисників.