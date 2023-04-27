Україна перед контрнаступом

В Україні і світі громадськість живе в очікуванні контрнаступу України на окупаційне військо Росії. Відповідальні представники Збройних сил України радять не гнати коней, бо такий наступ треба ретельно приготувати. Росіяни на території України перейшли в позиційну оборону, і єдині місця на фронті, де відбуваються їхні спроби наступу, – це Бахмут, а також спроба охопити з півночі Авдіївку та бойові дії в Мар’їнці.

21 квітня відбулось 11-те засідання групи „Рамштайн“, присвячене насамперед постачанням боєприпасі для України, й останнє перед очікуваним українським контрнаступом. Очікується, що увійдуть до обіцяної США партії боєприпасів на 325 млн дол. далекобійні ракети ATACMS перед контрнаступом, бо такі ракети життєво потрібні для його успіху. Шість танків Leopard 2 з Еспанії відправлені 23 квітня і мають прибути в Україну перед початком вирішальних битв. Разом з вже доставленими канадськими, німецькими, норвезькими, польськими, португальськими і 10 шведськими танками вони забезпечать Україні бриґаду з 68 сучасних танків.

Далі на черзі 31 американський „Абрамс“. Відкладати початок контрнаступу ЗСУ вже не можуть. Для української армії, як сказав В. Зеленський, життєво важливо утримати Бахмут до початку контрнаступу. Інакше для оборони ширшої лінії фронту у цьому районі доведеться використовувати частину резервів, призначених для контрнаступу. Бахмут сковує значну частину російських військ і там витрачається основна частина російських боєприпасів. Але утримувати Бахмут до кінця липня, коли проґнозують початок вирішальної битви, українцям навряд чи вдасться. Вже зараз ЗСУ змушені були відступити з центру міста та утримують лише його західну частину. Крім того, російські війська знаходяться в небезпечній близькості від головної дороги, якою йде постачання Бахмута. Тому командування ЗСУ не має жодних причин відкладати контрнаступ в очікуванні нових поставок західної бронетехніки, оскільки така затримка була б вигідніша противнику.

Обмежує українську армію лише погода. На півдні України першим сухим та відносно теплим днем стало 23 квітня. Щоб просохнув ґрунт, потрібно 2-3 тижні.

Оце приблизний термін українського контрнаступу. Найбільш вірогідним місцем його виглядає напрямок від Запоріжжя на Мелітополь, а потім на Бердянськ, і від нижньої течії Дніпра на Генічеськ. Однак саме тут очікує на удар і російське командування, яке збирається використати для його відбиття близько половини всієї своєї тактичної авіяції та сильне артилерійське угруповання. Тому не виключено, що, як торік у Харківській області, основного удару буде завдано десь в іншому місці, де на нього не чекають.

У витоках секретних документів Пентагону, які здійснив військовослужбовець Джек Тейшейра, ніби є точна дата передбачуваного початку українського контрнаступу. Нібито всі поставки зброї та боєприпасів ЗСУ були орієнтовані на 30 квітня як час початку контрнаступу. Однак у цитованому документі Пентагону насправді йдеться, що частина бриґад ЗСУ має бути підготовлена та оснащена до 31 березня, а решта – до 30 квітня. Із цього можна лише зробити висновок, що контрнаступ розпочнеться після 30 квітня, але точний день вирахувати неможливо.

Військові аналітики передбачають, що ЗСУ доведеться здійснити щонайменше два контранаступи для того, щоб фронт окупантів посипався. Після того, як закінчиться перший контрнаступ, почнеться підготовка до наступного. Протягом 2023 року їх буде два. Перший може стати одним з етапів звільнення територій. Основний наголос робиться на те, щоб у росіян відбулось каскадне руйнування їхньої лінії оборони, щоб вони не встигали відступати, займати нові позиції, тримати оборону, відступати далі і займати наступні позиції. Вони повинні тікати без можливості перегрупування. Контрнаступ сам по собі не зупинить війну.

Вдалий контрнаступ можна буде вважати суттєвим переломом у війні. Далі буде вже не контрнаступ, а наступ. Якщо вдасться вийти на узбережжя Азовського моря, відрізати Крим від материкової частини Росії за допомогою знищення Керченського мосту, то почнуться вже певні процеси всередині Росії. Путіну не пробачать втрату півострова.

Тож допомагаймо війську України словом і ділом!