Україна між двома імперіями

Немає необхідности проводити аналіз ДНК, щоб встановити наявність гена імперіялізму в російському геномі. Цей ген був успадкований Росій­ською федерацією від царської Росії і Радянського союзу. Немає необхідности проводити аналіз ДНК, щоб встановити наявність гена імперіялізму в іранському геномі. Цей ген був переданий Ірану від Перської імперії та іслямської свідомости переваги над „невірними“. Військовий союз між Російською федерацією та Іраном означає утворення „подвійної спіралі“ для нового гена імперіялізму спільного виробництва, гена знищення опору демократії та правопорядку.

Українці також є „невірними“, оскільки вони борються проти колишнього сюзерена і відмовляються визнати себе не просто васалами Російської федерації, а й навіть членами російського народу і „русского мира“. „Русскій мір“ настільки просякнутий війною, що не залишає людям, які приєдналися до нього, шансів на мирне існування. „Денацифі­кація“ України, заявлена як одна з цілей війни Росії, означає визнання українців російським народом. Їхня відмова ототожнювати себе з Росією і прагнення існувати незалежно від неї сприймається як зазіхання на суверенні права Російської федерації на територію колишніх володінь Російської імперії та Радянського союзу.

Хоча Росія та Іран є суперниками в продажі нафти і газу та конкурентами в захопленні сфер впливу на Близькому Сході, особливо в Сирії, конфронтація проти США і НАТО та західні економічні санкції зблизили їх одна з одною. Росію та Іран зближують схожі цілі: Росія експортує в інші країни ідею „правильного“ світового порядку, в якому вона є провідною силою і законодавцем; Іран експортує в різні куточки земної кулі іслямську шиїтську революцію. Обидві країни успішно придушують опір своїм режимам усередині своїх країн і прагнуть зробити те ж саме в глобальному маштабі. За деякими повідомленнями, вони консультуються одна з одною щодо методів придушення народних заворушень і подолання західних санкцій. Іран потужно підтримав Російську федерацію, поставивши їй тисячі безпілотників. Важко сказати, наскільки глибокою і надійною є співпраця Іслямської республіки, яка вважає, що християнство повинно зникнути, з християнською Росією.

За даними розвідки США, для Росії в Ірані вже готується перша партія ракет малої дальности Fateh-110 і Zolfaghar, здатних вражати цілі на відстані 300 і 700 км, відповідно. Можливо, балістичні ракети виробництва Ірану будуть розміщені на північному кордоні України. Україна не має ефективного захисту від ракет, оскільки у неї є лише засоби протиповітряної оборони, але немає засобів протиракетної оборони. Ці ракети будуть спрямовані на Київ, щоб спробувати знищити українську владу або щонайменше завадити ухваленню рішень державного значення. Відстань між Києвом і кордоном України з Білоруссю становить трохи більше 100 кілометрів. Замість бездарного і невдалого вторгнення російських танкових колон на початку війни, Російська федерація може застосувати іранські ракети проти погано захищеної України. Західні танки не зможуть захистити Київ, центр українського опору, який може зазнати руйнувань на зразок маріюпольських.

Війна в Україні може тривати і в разі відходу Путіна з поста президента, бо причина нападу не той чи інший диктатор на чолі Російської федерації, а російський імперіялізм, який не в змозі відступати. У його коробці швидкостей немає заднього ходу. При імперіялізмі самоконтроля – рідкісне явище. Тому система наказує собі наступати за будь-яку ціну. Річ не тільки в розвиненому механізмі необхідної і неминучої брехні, а й у самообмані імперіялістичного режиму, переконаного у своїй правоті і у своїй перемозі.

Іран також втрачає відчуття, що корисно і що правильно для нього, бо він відкриває ще один фронт, додатковий до сирійського, ізраїльського, єменського, ліванського, іракського і савдівського. Іранський режим засліплений своєю перебільшеною могутністю, втягнувся в небезпечні для нього ядерні перегони і в нові військові авантюри на Близькому Сході і тепер і в Україні.