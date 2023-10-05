УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Собор відновить Італія

ОДЕСА. – Італія та Україна підписали угоду щодо відновлення Спасо-Преображенського катедрального собору в Одесі, повідомив Віцепрем’єр-міністер і міністер закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Антоніо Таяні 2 жовтня. Відновленням собору займатимуться найкращі італійські архітектори. У ніч проти 23 липня Росія атакувала Одеську область п’ятьма видами ракет. Російським ударом зруйновано Спасо-Преображенський катедральний собор, пошкоджено будівлі в історичному центрі Одеси. (Радіо Свобода)

Співачка має пашпорт Росії

ЧЕРКАСИ. – Українська співачка Анна Асті (Ганна Дзюба), яка народилася в Черкасах, живе в Москві і активно розвиває там свою кар’єру. Зараз вона отримала пашпорт громадянки РФ. Швидше за все, це пов’язано з повномаштабною війною в Україні. (УНІАН)

Втекли з України 24 чоловіки

ЛЬВІВ. – Львівський апеляційний суд змінив вирок голові громадської організації (ГО) „Корпус сприяння армії“, який допоміг виїхати за кордон під виглядом волонтерів 24 чоловікам. З травня 2022 до березня 2023 року він складав і подавав неправдиві офіційні документи щодо погодження виїзду за кордон через систему „Шлях“ військовозобов`язаних, як водіїв громадської організації, які нібито мали привезти в Україну з країн ЕС ліки, автомобілі для військових та різну гуманітарну допомогу. 27 червня Самбірський міськрайонний суд визнав керівника громадської організації винним і призначив трирічний іспитовий термін. Прокуратура оскаржила цей вирок у суді, вимагаючи більш суворого покарання. У вересні Апеляційний суд змінив цей вирок, призначивши 5 років ув’язнення з позбавленням права очолювати ГО впродовж трьох років та 68 тис. грн штрафу. Прикордонники постійно фіксують факти втечі чоловіків призовного віку за межі України. Так, на Кіровоградщині викрили групу ділків, які переправили за кордон 40 ухилянтів. Також у причетності до переправлення чоловіків за кордон за допомогою системи „Шлях“ підозрюють народну депутатку Людмилу Марченко. Встановлено, що вона та її помічниця отримали 11.3 тис. дол. від двох громадян за безперешкодний перетин кордону. (УНІАН)

Шахраї виманювали гроші

ДНІПРО. – У Дніпрі зловмисники викрадали гроші з рахунків українців, які працюють у Польщі. Організували аферу місцеві кримінальні авторитети, а прикривав їхню діяльність правоохоронець з керівною посадою. Ділки обладнали бюро в одній зі звичайних квартир у середмісті Дніпра. Там була вся необхідна комп’ютерна техніка. Зокрема, шахраї використовували номери телефонів польських операторів, називали себе представниками польських банків та повідомляли потерпілим, що їхня банківська картка забльокована, схиляли жертв до встановлення на телефоні спеціяльного додатка. Завдяки цьому вірусному програмному забезпеченню зловмисники отримували дистанційний доступ до банківських рахунків потерпілих. Отримані кошти вони переводили в готівку за допомогою обмінних пунктів валют у Дніпрі та розподіляли між собою. Під час спецоперації правоохоронці провели 40 обшуків, вилучили близько 2 млн грн готівки в різній валюті, автівки, чорнові записи, телефонну і комп’ютерну техніку, банківські картки та сім-карти мобільних операторів. Затримано 13 осіб, у тому числі двох місцевих кримінальних авторитетів, яким повідомлено про підозру у створенні, керівництві злочинною організацією, а також участь у ній та шахрайстві. (УНІАН)

На Евробачення поїде Анастасія Димид

КИЇВ. – У фіналі Національного відбору на участь у Дитячому пісенному конкурсі Евроба­чен­ня-2023 перемогу здобула Анастасія Димид із піснею „Квітка“. Фінал відбувся 1 жовтня у форматі онлайн на телеканал Суспільне-культура. Пісенний конкурс „Дитяче евробачення“ відбудеться 26 листопада в Ніцці, Франція. (Укрінформ)

Нагородили переможців конкурсу

ЛЬВІВ. – У національній філармонії нагородили переможців Другого Всеукраїнського композиторського конкурсу ім. Мирослава Скорика. Цього року призовий фонд склав 1 млн грн. Під час 29-го Міжнародного фестивалю сучасної музики “Контрасти” відбулись урочистий концерт та церемонія нагородження лавреатів. У конкурсі могли взяти участь композитори, які є громадянами України та яким цьогоріч виповнилося не більше 40 років. Переможцями стали Юрій Пікуш (Дніпро), Рената Сокачик (Ужгород), Нікіта Іванченко (Маріюполь). Їх відзначили нагородами у розмірі 200, 170 та 130 тис. гр. Також спеціяльну премію від Оани та Сімона Камартін (Швайцарія, 750 евро) присудили львів’янину Остапу Мануляку. Провідником у світ звучань кожного автора стала Академічна симфонічна оркестра Львівської національної філармонії під орудою відомого польського дириґента Вінсента Козловського. Солювали Артем Полуденний, Оксана Литвиненко та Назар Стець. Вшанували й патрона філармонії та конкурсу – на згадку про видатний внесок мистця пролунала „Урочиста увертюра“ М. Скорика. (Укрінформ)

У Києві впав міст

КИЇВ. – Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом обвалу конструкцій Дегтярівського мосту під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. 30 вересня на згаданому об’єкті будівництва проводилися роботи з монтажу мостових балок. Під час встановлення сьома балка втратила рівновагу, зламалася посередині та впала на сусідню конструкцію. У подальшому відбулася ланцюгова реакція, що призвела до пошкодження раніше встановлених мостових балок та їх падіння на проїжджу частину. У Київській міській адміністрації заявили, що відповідальність за проведення робіт на об’єкті несе безпосередньо підрядник, який усуне наслідки власним коштом. (Укрінформ)

Поліцейські перекопали присадибну ділянку

КОЗОВА, Тернопільська область. – До поліції звернулася жителька Козівської територіяльної громади, заявивши, що її, ймовірно, обікрав сусід. Вона розповіла, що у перші дні війни зібрала усі зароблені гроші та дорогоцінні прикраси, закрила їх у скляні банки та закопала на території власного домогосподарства. Коли жінка пішла викопувати скарби, їх на місці не було. Жінка вирішила, що її сховок знайшов сусід, оскільки має металошукач. І саме тому написала заяву у поліцію. Пенсіонер усе заперечував. У ході розслідування оперативники територію перекопали територію й віднайшли усі сховані банки з грошима та коштовностями. Кримінальне провадження закрили. (УНІАН)

Обікрала могилу

РІВНЕ. – Жительку Рівненщини, яка вкрала з могили військового троянди, засудили до умовного строку покарання. Перебуваючи на цвинтарі та проходячи повз могилу військового, жінка викрала звідти 20 троянд, щоб подарувати їх невістці на день народження. (УНІАН)

Наживалась на людському горі

ОДЕСА. – Викрили шахрайку, яка виманювала гроші у родичів безвісти зниклих українських захисників, запевняючи, що вони живі та потребують допомоги. Встановлено, що у березні 2023 року 32-річна жінка організувала збір даних у соціяльних мережах щодо безвісти зниклих військовослужбовців ЗСУ і членів їхніх сімей. Зловмисниця телефонувала громадянам за номерами телефонів, які вони залишали під дописами з закликами допомогти розшукати рідних. Вона представлялась волонтеркою та повідомляла інформацію, на яку вони так чекали: що їхніх родичів знайшли і вони живі, перебувають в госпіталі у Бахмуті та потребують грошей на лікування, харчування й транспортування у безпечне місце. Введені в оману громадяни, почувши радісну звістку, перераховували кошти на картку „волонтерки“. Зловмисниця гроші знімала й просто використовувала у своїх цілях. Наразі поліцейські встановили чотирьох потерпілих, які перерахували зловмисниці понад 9 тис. грн. (УНІАН)