УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Перші танки „Abrams“ уже в Україні

КИЇВ.– Перші американські танки „Abrams“ вже доставлені в Україну – на кілька місяців раніше від початкових оцінок. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що танки уже в Україні й готуються підсилити бриґади: „Вдячний союзникам за виконання домовленостей! Шукаємо нові контракти, розширюємо географію постачання“. Більше танків „Abrams“ буде відправлено в найближчі місяці, сказали посадовці США, зазначивши, що ті танки, які були відправлені в Україну, стали першими з 31, які адміністрація Джо Байдена пообіцяла відправити. „Abrams“ будуть серед інших танків в арсеналі України, які вона може використати для звільнення утримуваних Росією територій у східніх і південних реґіонах України. („Европейська правда“)

Суд залишив Коломойського під вартою

КИЇВ. – 25 вересня Київський апеляційний суд відхилив скаргу на обрання бізнесмену Ігореві Коломойському запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі майже 510 млн грн у справі щодо леґалізації понад пів мільярда гривень ПриватБанку. Відповідне рішення оголосив головуючий колегії суддів Віктор Глиняний. У ході судового засідання сторона захисту наполягала, що правоохоронці не надали достатніх і належних доказів причетности підприємця до шахрайства, просили звільнити І. Коломойського з-під варти у зв’язку з незадовільним станом здоров’я. Із клопотанням взяти на поруки бізнесмена у суді виступили головний рабин Дніпропетровської області Шмуель Камінецький, журналісти „1+1“ Алла Мазур, Наталія Мосейчук, Ігор Циганик і ведучий Юрій Горбунов. Також арґументом у клопотаннях про взяття Коломойського на поруки було те, що після Революції гідності бізнесмен на посаді очільника Дніпропетровської адміністрації захистив область від сепаратистів. (Укрінформ)

Знищили морський вокзал

ОДЕСА. – 25 вересня росіяни здійснили маштабну атаку на Одещину. Є багато руйнувань, зокрема знищений одеський морський вокзал, загинули двоє людей. Цього разу росіяни задіяли 19 ударних безпілотників „Шахед“ та дві надзвукові протикорабельні ракети „Онікс“. Також випустили 12 крилатих ракет „Калібр“ зі складними траєкторіями руху різними областями. (Бі-Бі-Сі)

Вшанували пам’ять жертв Голокосту

КИЇВ. – 24 вересня щорічна церемонія в пам’ять євреїв, убитих в ході масових розстрілів 1941 року, відбулася на території Національного історико-меморіяльного заповідника „Бабин Яр“. Спільну поминальну молитву для представників єврейських організацій та громад Києва провів у Символічній синагозі “Місце для роздумів” головний рабин Києва та України, президент Об’єднання юдейських релігійних організацій Яків Дов Блайх. Трагедія у Бабиному Яру стала всесвітнім символом Голокосту. 29 вересня 1941 року було розстріляно понад 22 тисячі людей. Конвеєр смерті на тому не зупинився, в Бабиному Яру було вбито до 150 тисяч людей, серед яких були також радянські військовополонені, діячі Української національної ради, роми, пацієнти психіятричної лікарні. (Укрінформ)

Україна на Евро-2024

КИЇВ. – Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров оголосив склад, який візьме участь у підготовчому зборі та кваліфікаційних змаганнях Евро-2024 проти Північної Македонії (14 жовтня в Празі) та Мальти (17 жовтня на Мальті). У переліку – 25 гравців. Ще троє виконавців увійшли до резервного списку. Національна команда розпочне збір 7 жовтня у Празі. (Укрінформ)

СБУ викрила корупціонера

КИЇВ. – Служба безпеки України викрила на корупції колишнього керівника стратегічного підприємства оборонного-промислового комплексу на Львівщині. Його незаконна діяльність призвела до фактичного „роззброєння“ декількох комплексів української ППО на суму майже 2.4 млн грн. До початку 2022 року він давав необґрунтовані вказівки підлеглим на розукомплектування комплексів ППО, які привозили на це підприємство для ремонту та модернізації. Потім він привласнював „списані“ деталі, які містили значну частину дорогоцінних металів. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. (УНІАН)

Оголосили лавреатів “Золотої дзиґи”

КИЇВ. – VI Національна кінопремія “Золота дзиґа” оголосила лавреатів за 2021 рік. Зокрема у номінації „Найкраща режисерська робота“ (імені Юрія Іллєнка) перемогу здобула Катерина Горностай за фільм „Стоп-Земля“. Крім того, вона отримала нагороду в категоріях „Найкращий сценарій“ та „Найкращий монтаж“. Організатори опублікували перелік переможців VI кінопремії „Золота дзиґа“. Цю українську національну кінопремію заснувала 2017 року Українська кіноакадемія. Премією нагороджують за професійні здобутки в розвитку української кінематографії в 24 номінаціях. Символом кінопремії є статуетка „Золота дзиґа“, яка символізує розвиток української кінематографії. (Укрінформ)

Відбувся кінофестиваль „Бруківка“

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ. – Оголосили переможців VI міжнародного кінофестивалю „Бруківка“, який проходив з 8 по 16 вересня в Україні, Німеччині, Польщі та Таїланді. Про це повідомив режисер, засновник, організатор та генеральний директор кінофестивалю Андрій Заєць. Ґран-прі отримав фільм „Маріуполь. Сто ночей“ (режисерка Софія Мельник). Найкращим фільмом Міжнародної конкурсної програми стала стрічка „Наші чоловіки і жінки“ (Ахмед Алесір, Йорданія), а Національної конкурсної програми – „ГКЧП“ (Аркадій Непиталюк). Спеціяльні відзнаки журі Міжнародної конкурсної програми здобули фільми „Джордан’96“ (Катерина Лесик), „Літургія протитанкових перешкод“ (Дмитро Сухолиткий-Собчук), „Згасаюче світло“ (Іван Орленко), „Це побачення“ (Надія Парфан). Міжнародний кінофестиваль „Бруківка“ у 2017 році заснував у Кам’янці-Подільському режисер А. Заєць. Під час фестивалю проходять покази фільмів конкурсної програми, зустрічі з відомими режисерами, виступи музичних гуртів та вечірки. (Укрінформ)

Напади на котів

КИЇВ. – 23 вересня невідомі знищили притулок для котів на Теремках, так звану Котобазу, якою опікувалася жінка: до випадку вона отримувала погрози від й зверталася щодо цього до поліції. 23 вересня люди намагалися знайти вцілілих котів й надати їм допомогу, відправити до ветеринарної клініки. 18 вересня, правоохоронці відкрили справу за фактом жорстокого поводження з тваринами у закарпатському селищі Ільниця, де компанія підлітків підвісила кошеня до дерева й била молотком. Відео з’явилося в соціяльний мережі та зацікавило поліцію. (УНІАН)

Вивчають українську мову

АМСТЕРДАМ. – У Нідерляндах 11 вересня почалися перші курси вивчення української мови у вищих навчальних закладах, яку в Амстердамському університеті викладає мовознавиця з України. На курс зареєструвалося 30 студентів з Нідерляндів, Німеччини, Італії, Польщі, Угорщини, Хорватії, Словенії, Сербії, Тайваню, навіть із Росії. Дехто зі студентів прийшов у вишиванці, були й такі, хто у перший же день курсів вразив не лише своїми знаннями української мови та культури, а заспівав гимн України. (Укрінформ)