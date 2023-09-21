УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Звільнено всіх заступників міністра оборони

КИЇВ. – Відповідно до рішення уряду, з посади звільнено всіх заступників Міністра оборони (в тому числі й Ганну Маляр), а також державного секретаря Міноборони України. Зокрема, були звільнені Гаврилов Володимир, Замлинський Ростислав, Маляр Ганна, Шарапов Денис, Шевченко Андрій, Дейнега Віталій, а також Ващенко Костянтин з посади державного секретаря Міністерства оборони України. (Радіо Свобода)

Смерть колишнього голови ОВА

ХЕРСОН. – Колишнього голову обласної державної адміністрації Генадія Лагуту 16 вересня знайшли мертвим біля гаражів у Солом’янському районі Києва. Правоохоронці відкрили кримінальну справу щодо його можливого самогубства. Г. Лагута очолював Херсонську обласну державну адміністрацію з жовтня 2021 року до липня 2022 року. Президент Володимир Зеленський звільнив його 9 липня 2022 року.

У лютому 2023 року СБУ оголосила Г. Лагуті підозру за двома статтями – шахрайство і підроблення документів. (Радіо Свобода)

Вбитий полковник Кондрашкін

КИЇВ. – На війні в Україні загинув командувач 31-ої десантно-штурмової бриґади російських Збройних сил полковник Андрій Кондрашкін. Про це повідомив командир батальйону „Восток“ Олександр Ходаковський, який у складі угруповання „ДНР“ воює проти України з 2014 року. А. Кондрашкін брав участь у війні в Чечні. За даними українського журналіста Юрія Бутусова, бриґада, якою командував Кондрашкін, брала участь у всіх найбільших битвах війни, починаючи з десанту до аеропорту Гостомель. (Радіо Свобода)

Розпізнали чотирьох російських убивць

КИЇВ. – Українські правоохоронці ідентифікували чотирьох російських військовослужбовців, які під час окупації вбили охоронця одного із супермаркетів у Бучі. Йдеться про двох командирів, заряджаючого самохідних артилерійських гармат і старшого розвідника-далекомірника першої самохідної артилерійської батареї у складі 76-ої десантно-штурмової дивізії Росії. 27 лютого 2022 року під час руху колони російських військ по Бучі старший офіцер самохідної батареї наказав своїх підлеглим ідентифікувати всіх, хто був одягнений у чорний одяг, як ворогів. Російські військові помітили у Бучі чоловіка, який був одягнений в службовий одяг чорного кольору з позначенням „Охорона Новус“. За даними правоохоронців, охоронець не мав зброї та не становив жодної загрози для окупантів. Проте, виконуючи злочинний наказ командира, вони відкрили вогонь із автоматів по цивільному. Крім того, наприкінці липня СБУ ідентифікувала 11 російських терористів, які в Бучі розстрілювали автомобілі з цивільними. Вони всі заочно отримали повідомлення про підозру у порушенні законів війни, поєднаному з умисним вбивством. (УНІАН)

Скандал через пісні Цоя

ЛЬВІВ. – Державне бюро розслідувань (ДБР) зобов’язали розпочати кримінальне провадження, головним фіґурантом якого є народний депутат Наталія Піпа, котра зробила зауваження вуличному виконавцеві пісень Віктора Цоя у Львові. Відповідне рішення ухвалив Печерський районний суд Києва за заявою Олексія Арестовича, який оголосив, що має намір „привчати любителів сіяти ворожнечу серед українців“. На початку літа у Львові стався конфлікт між народним депутатом від партії „Голос“ Н. Піпою та підлітком з Одеси, який виконував пісні В. Цоя. У Державному аґентстві України з питань мистецтв і художньої освіти пояснили, що творчість радянського рок-музиканта В. Цоя не підлягає забороні. Він помер за рік до розпаду СРСР і громадянином Росії не був. (УНІАН)

Дрон підбив російський ракетний корабель

Український морський дрон у четвер, 14 вересня, підбив російський ракетний корабель „Самум“ недалеко від входу у Севастопольську бухту. Дрон влучив у задню праву частину судна, завдавши значних пошкоджень, через що корабель втратив хід. Для цієї атаки СБУ використала експериментальний зразок морського дрону, який здатен працювати в шторм, ховаючись від виявлення за високими хвилями. Під час спецоперації висота хвиль сягала 2 метри. (Українська правда)

Після вбивства поліцейським

ДНІПРО. – 23-річній жінці, яка була в автомобілі чоловіка, застреленого патрульним 29 серпня у Дніпрі, обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Відповідне рішення сьогодні ухвалив Бабушкінський районний суд Дніпра. Суд відхилив прохання жінки відпустити її під особисте зобов’язання. 29 серпня у Дніпрі патрульні через порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль Jaguar. У ньому перебували 38-річний Джумбері Сілогава, жінка та двоє дітей. Між поліцейськими та тими, хто був в авто, виник конфлікт. Чоловік ображав патрульну, вдарив її, а потім накинувся на правоохоронця. У цей час жінка, яка була з ним в авті, тримала поліцейську, щоб та не пішла на допомогу колезі. Поліцейський вистрілив у чоловіка, той помер на місці події. Жінкою, яка була у салоні автівки, є 23-річна Тетяна Патинка із селища Петриківка Дніпропетровської области. Її називають коханкою загиблого. 12 вересня жінці повідомили про підозру за опір поліцейському. Патрульному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 діб. (УНІАН)

Українці не повернуться

КИЇВ. – Соціяльний і військовий психолог Олег Покальчук вважає, що більша частина українців, які виїхали за кордон через війну, там і залишиться і стане діяспорою. У цьому контексті він нагадав, що подібні історії траплялися в східньоевропейських країнах, коли їх прийняли в Евросоюз, і мільйони людей поїхали на роботу до інших країн і там залишилися. Президентка Еврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму щорічному зверненні до Европарляменту 13 вересня зазначила, що від початку повномаштабного вторгнення РФ притулок у ЕС знайшли 4 млн українців, і поінформувала, що Еврокомісія запропонує подовжити тимчасовий захист на українців у ЕС. (Укрінформ)

Виїхали паломники-хасиди

УМАНЬ, Черкаська область. – Завершилося святкування юдейського Нового року Рош га-Шана. Паломники-хасиди почали виїжджати з міста. Свято минуло без суттєвих порушень. Для зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій у місцях масового скупчення паломників здійснювалось цілодобове чергування 7 постів ДСНС, з яких чотири пожежно-рятувальні, два водолазно-рятувальні та пост радіяційної і хемічної обстановки. Додатково були залучені піші дозори, пересувний пункт управління та кінологічний розрахунок. До Умані на свято Рош га-Шана прибули 35 тис. хасидів. (Укрінформ)

Прозвучала молитва за журналістів

КИЇВ. – У храмі Святого Миколи Набережного, де похований Георгій Ґонґадзе, відбулося поминальне богослужіння за медійниками, які загинули внаслідок повномаштабного вторгнення РФ. На сьогодні 72 медійники загинули за час повномаштабного вторгнення. Під час панахиди пролунали імена медійників, які загинули під час виконання професійних обов’язків або від рук окупантів, а також тих, хто віддав своє життя у лавах Збройних сил. Також згадали іноземних журналістів. (Укрінформ)