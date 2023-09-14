УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Засуджено так звані „вибори“

КИЇВ. – Европейський союз рішуче засуджує проведення нелеґітимних так званих „виборів“ в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь, а також у окремих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Про це йдеться у заяві Високого представника ЕС Жозепа Борреля, повідомляє „Укрінформ“ із посиланням на Представництво Евросоюзу в Україні. Ж. Боррель підкреслив, що ЕС не визнає і не визнаватиме ані проведення цих так званих „виборів“, ані їхні результати, а політичне керівництво Росії та особи, причетні до їхньої організації, понесуть відповідальність за ці незаконні дії. Як повідомлялося, Російська федерація оголосила про проведення 8-10 вересня 2023 року так званих „виборів“ до місцевих окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих частинах територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, а також Автономної Республіки Крим та у Севастополі. Міністерство закордонних справ України заявило, що ці незаконні вибори не матимуть жодних правових наслідків та не приведуть до зміни статусу захоплених російською армією українських територій. (Укрінформ)

Новий Посол Великобританії

КИЇВ. – Заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс прийняв копії вірчих грамот у новопризначеного Посла короля Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірляндії в Україні Мартіна Гарріса. Є. Перебийніс привітав посла з початком його дипломатичної місії в Україні, висловивши сподівання, що його робота в нашій державі сприятиме подальшому поглибленню українсько-британських відносин. Співрозмовники обговорили весь спектр питань співробітництва між Україною та Сполученим Королівством, обмінялися думками щодо конкретних кроків з поглиблення взаємодії в контексті курсу України на набуття членства в НАТО, а також міжнародних ініціятив на підтримку України. Раніше Послом Великої Британії в Україні була Мелінда Сіммонс, яка вступила на посаду влітку 2019 року. М. Гарріс вже був у Києві впродовж 2003-2008 років, працюючи заступником голови місії та генеральним консулом. (Укрінформ)

СБУ повідомила про підозру

КИЇВ. – СБУ повідомила про підозру в державній зраді та розпалюванні національної ворожнечі колишньому народному депутату Сергієві Поліщуку, який переховується за кордоном. До початку повномаштабного вторгнення РФ він реґулярно відвідував Москву для участи в етерах російської пропаґандистки Ольги Скабєєвої. Під час виступів на її ток-шоу “60 мінут” колишній народний депутат підтримував аґресивну політику Кремля, публічно заперечував існування Української державности та поширював російські наративи про наявність між українцями ідеологічного протистояння. За вказані дії він отримував значну грошову винагороду від представників країни-аґресора. Оскільки С. Поліщук переховується від правосуддя за кордоном, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальности. (Укрінформ)

Будівництво Національного військового кладовища

КИЇВ. – Будівництво Національного військового меморіяльного кладовища (НВМК) плянується розпочати чимскоріше, технічно і документально роботи вже розпочалися. НВМК включатиме комплекс споруд та площ: військове кладовище, музей, ритуальну будівлю, сучасний крематорій та інші необхідні споруди для організації почесних поховань. Оголошено конкурс на ескізний проєкт. Будівництво розпочнеться у листопаді на земельній ділянці розміром майже 270 гектарів. (Укрінформ)

Прибули службові собаки з Европи

ЛЬВІВ. – До кінологічних центрів Національної поліції України 11 вересня прибуло ще 20 службових собак з Европи. Це третя партія службових собак за ініціятиви „Фонду Говарда Баффета“. Відтак, кінологічні центри поліції Волинської, Івано-Франківської, Миколаївської, Рівненської, Херсонської, Чернігівської та Кіровоградської областей поповняться собаками породи „німецька та бельгійська вівчарка“ віком від одного року. Окрім собак, поліцейські кінологи також отримали необхідні аксесуари для догляду за ними, корми, амуніцію, навчальне і тренувальне обладнання тощо. Начальник Відділу організації кінологічної діяльности Національної поліції України підполковник поліції Світлана Коломієць подякувала закордонним партнерам за допомогу та підтримку у цей важкий для України час. (Укрінформ)

Очікують 22 тисячі прочан-хасидів

УМАНЬ. – 15-17 вересня до Умані на святкування юдейського Нового року Рош га-Шана очікують прибуття не менш як 22 тис. прочан-хасидів. Близько 80 відс. завжди складають громадяни Ізраїлю. Інша кількість складається з представників США, а також паломників-хасидів, які приїздять з інших країн Европи. Всі служби готуються до приїзду паломників. Розпорядженням міської ради в Умані заборонено продаж алкогольних напоїв і речовин, вироблених на спиртовій основі, а також продаж і використання піротехнічних засобів, пневматичної зброї та іграшок, що імітують зброю. Прем’єр-міністер Ізраїлю Біньямін Нетаньягу попросив хасидів утриматися від традиційного щорічного паломництва до Умані на Рош га-Шана. (Укрінформ)

Демонтували пам’ятник чекістам

ЧЕРКАСИ. – На виконання рішення міської ради у Черкасах демонтували пам’ятний знак „Загиблим працівникам правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків“, що мав назву „пам’ятник чекістам“. Пам’ятний знак було демонтовано 11 вересня за участю важкої будівельної техніки. (Укрінформ)

Масове поховання в Ізюмі

ІЗЮМ. – Російські війська втекли з Ізюма 10 вересня 2022 року, залишивши чимало військової техніки. 15 вересня Президент Володимир Зеленський заявив, що після деокупації Ізюма Харківської области у місті виявили поховання людей. 23 вересня у звільненому місті Ізюм закінчили ексгумацію з масового поховання убитих окупантами мешканців – загалом підняли 447 тіл, серед яких були діти. Правоохоронцям не вдалося ідентифікувати 57 жертв із масового поховання на околицях Ізюма. Під час огляду експерти виявили у 15 жертв вогнепальні поранення, у 87 – вибухові травми, у щонайменше 15 – ознаки катувань (зокрема, вони знайдені зі зв’язаними руками, мотузками на шиї), у 23 – переломи щелеп, кісток голови, рук, ребер“. (Українська правда)

Вважають корупцію головною перешкодою

КИЇВ. – Корупція сприймається українцями як найбільша перешкода для розвитку підприємництва у країні – про це заявили 47 відс. Опитаних Фондом „Демократичні ініціативи“ ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології. Водночас 37 відс. опитаних назвали найбільшою перешкодою руйнування, завдані війною, 36 відс. – неадекватну систему податкового адміністрування і контролю, 36 відс. – слабку підтримку з боку держави. Проблеми, які напряму залежать від якости державного управління, посідають три з чотирьох перших позицій, які, на думку українців, заважають розвитку підприємництва. Водночас наступними за неґативним впливом на підприємництво йдуть відтік фахівців і підприємців за кордон. (Економічна правда)