УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Відремонтовано міст через Ірпінь

КИЇВ. – На Київщині відкрили всі чотири смуги для проїзду автотранспорту відремонтованим міст через Ірпінь на трасі М-06 Київ-Чоп, одній з головних транспортних артерій України. Міст був зруйнований на початку повномаштабного вторгнення російської армії в Україну. Після звільнення Київщини була збудована тимчасова об’їзна дорога. Всього від початку року по всій Україні відновлено 19 мостів. Ще на понад 60 тривають будівельні роботи. Наприкінці серпня Державне аґентство відновлення та розвитку інфраструктури України завершило роботи з будівництва моста довжиною 109 метрів, який з’єднує громади Миколаївського та Вознесенського районів Миколаївської області. (Укрінформ)

Ліквідували наслідки прориву греблі

КИЇВ. – Україна завершила ліквідацію наслідків повені, що виникла через руйнування греблі на Каховської ГЕС. При цьому вдалося уникнути спалахів інфекційних хвороб, зокрема холери.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. За його словами, на постраждалих територіях було розгорнуто три інфекційних пункти. Понад три тисячі людей із гострою кишковою інфекцією були обстежені на холеру. Її не виявлено в жодному випадку. Дослідження морської та річкової води з поверхневих водойм триватиме й надалі. Також з липня на територіях постраждалих громад, де вода повністю відступила, а земля підсохла, фахівці дослідили понад 100 проб ґрунту на територіях Миколаївської та Херсонської областей, що зазнали затоплення. (Українська правда)

Мати і донька повернулись на протезах

ЛЬВІВ. – Мати і донька Степаненки, які торік навесні потрапили під ракетний обстріл залізничного вокзалу Краматорська, повернулися до Львова після року реабілітації та протезування у США. Внаслідок обстрілу мама Наталя втратила одну ногу, а її тоді ще 11-річна донька Яна – обидві нижні кінцівки. У квітні 2022 року їх кілька місяців лікували у львівському центрі „Незламні“, згодом відправили на подальшу реабілітацію до США. З ними поїхав син та брат Ярослав. Протягом року родина жила у місті Сан-Дієґо. Там Наталя і Яна стали на протези. Яна Степаненко успішно пройшла у США реабілітацію і робить надзвичайні успіхи, не лише впевнено ходить на протезах, а й їздить на велосипеді та самокаті. Медики зазначають, що допоки дівчинка росте, їй щороку потрібно буде змінювати протези. 8 квітня 2022 року Росія завдала ракетного удару по вокзалу в Краматорську, загинула 61 цивільна людина, ще 121 отримала поранення. (УНІАН)

Італія допоможе відновити театр

КИЇВ. – Італійська сторона розпочала пошук економічних та технічних рішень для відновлення одеського Спасо-Преображенського катедрального собору, зруйнованого внаслідок російської атаки. У ніч на 23 липня російські війська здійснили масовану атаку по території Одеси та області. Загарбники випустили 19 ракет різного типу. Удар припав на історичний центр Одеси, внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Внаслідок атаки пошкоджені 25 пам’яток архітектури, зокрема Спасо-Преображенський катедральний собор. Про результати зустрічі виконувача обов’язків Міністра культури та інформаційної політики Ростислава Карандєєва зі спеціяльним посланником Міністра закордонних справ Італії, координатором робочої групи від Італії з питань відбудови та зміцнення стійкості України Давіде Ла Чечіліа інформує Укрінформ. Італійська сторона висловила готовність стати патронатом у відновленні Одеси та приєднатися до процесу відновлення собору. Також Карандєєв зауважив, що розбудова співпраці між італійськими та українськими культурними центрами на рівні територіяльних громад дасть можливість відбудувати стійку Україну. Він також висловив вдячність італійській стороні за особливу увагу, приділену Одесі. (Укрінформ)

Пом’якшили вирок прокурору

КИЇВ. – Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 4 вересня пом’якшила вирок колишньому заступнику начальника департаменту Генеральної прокуратури України Дмитру Сусу, зменшивши призначений йому термін ув’язнення на два роки. Його було засуджено до дев’яти років позбавлення волі. Причина зміни вироку – невстановлення достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді й вичерпання можливостей їх отримати. Д. Суса після ув’язнення позбавлено права обіймати посади у судах, правоохоронних органах, адвокатурі строком на три роки та з конфіскацією усього належного йому на праві власності майна. (Укрінформ)

Тікають від війни

КИЇВ. – Пересічно за добу прикордонники затримують 20-30 порушників, які в незаконний спосіб намагаються перетнути державний кордон України. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. В першу чергу мова йде про чоловіків – громадян України віком від 18 до 60 років. У пунктах пропуску порушники намагаються використовувати підроблені документи, однак під час перевірки інспектори такі підробки виявляють. Таких осіб передають співробітникам поліції для того, щоб вони притягувати їх і до кримінальної відповідальности. Для осіб, які намагаються незаконно перетнути кордон по зеленій ділянці кордону, передбачена адміністративна відповідальність. (Укрінформ)

Вивчатимуть кримськотатарську мову

ЛЬВІВ. – Інститут релігії та суспільства Україн­ського католицького університету (УКУ) запускає курс із вивчення кримськотатарської мови: 15 лекцій протягом семестру, професійний викладач, ознайомлення з елементами кримськотатарської культури та унікальна екскурсія “мусульманським Львовом” в рамках програми. Програма стартує 16 вересня. (Укрінформ)

Виростив 800 кущів коноплі

ЛЬВІВ. – На Львівщині 37-річний Артем Стовпак уникнув покарання за незаконне вирощування близько 800 кущів коноплі у двох приватних будинках. Пустомитівський районний суд призначив йому три роки ув’язнення, однак звільнив від відбування покарання, встановивши рік іспитового строку. Обвинувачений у власному будинку незаконно посіяв та вирощував 483 рослини конопель, а в будинку, який належить його дружині, – 272. Для цього він облаштував спеціяльні приміщення з системами вентиляції, освітлення та автоматичного поливу. У квітні плантації конопель виявили та вилучили правоохоронці. Чоловік у судовому засіданні свою вину визнав повністю та переконував, що вирощував нарковмісні рослини без мети збуту. У січні він придбав обладнання для посіву коноплі, оскільки надіявся, що вирощування канабісу в Україні все-таки буде леґалізовано та мав намір одержати ліцензію на цей вид діяльности.

13 липня Верховна Рада проголосувала у першому читанні за урядовий законопроєкт про леґалізацію медичного канабісу. Після повного ухвалення документу в Україні дозволять використовувати в медичних цілях препарати, які були виготовлені з медичного канабісу. (УНІАН)

Викрили незаконні гральні заклади

БІЛА ЦЕРКВА. – Бюро економічної безпеки викрило та зупинило діяльність п’яти незаконних гральних закладів у Білій Церкві. Ігрові залі працювали впродовж тривалого часу без створення юридичної особи та необхідних ліцензій. Заклади розташовувалися в основному на перших поверхах житлових будинків. Добова виручка у кожному закладі становила до 50 тис. грн. Гравці мали сплачувати адміністрації закладу „відкати“ навіть від суми програшу. Детективи за результатами обшуків місць розташування нелеґальних гральних закладів вилучили 63 системних блоки, 79 моніторів, касові апарати, інші технічні засоби та матеріяльні цінності, які використовувалися у незаконній діяльності. (Укрінформ)