УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Україна та Румунія домовилися про співпрацю

КИЇВ. – Україна та Румунія 18 серпня домовилися про співпрацю у забезпеченні транзиту українських товарів та щодо відкриття нового пункту пропуску на кордоні. Такими є результати візити Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля до Букарешту та його переговорів з очільником Уряду Румунії Марчелом Чолаку. Була підписана спільна міжурядова заява про посилення співпраці у забезпеченні надійного транзиту українських товарів. Документ передбачає відновлення та вдосконалення транспортної інфраструктури, яку зруйнувала Росія; відкриття нових пунктів пропуску вздовж спільного кордону для автомобільного, залізничного, морського та річкового сполучення. Також уряди України та Румунії здійснили обмін нотами про відкриття пункту пропуску між населеними пунктами Біла Церква (Закарпатська область) та Сіґету Мармацієй (повіт Марамуреш). Він працюватиме в цілодобовому режимі для пасажирського і вантажного сполучення. (Урядовий портал)

Горбунов відмовився від фінансування

КИЇВ. – Ведучий телеканалу „1+1 Україна“ та кінопродюсер Юрій Горбунов потрапив під хвилю критики через участь його кінокомпанії „Прототип продакшн“ у державному мистецькому конкурсі на виготовлення серіялів за 33 млн грн. Ю.Горбунов пояснив: „Ці гроші навіть не на культуру загалом – на книги, вистави, а конкретно на кіно. В сумі – 400 млн грн. Ми повинні на рівні держави це пояснити людям. Тому що це має дійсно дивний вигляд, коли в країні, в якій йде війна, постійно йдуть збори на дрони або ще на щось, і при цьому гроші йдуть на кіно. Ми всі втомилися. Ми всі хочемо перемоги. Ми розуміємо, що зараз будь-яка дурниця може викликати бурхливу реакцію. А в мене є результати нашої роботи: спілка підприємців кіно– та телеіндустрії відправила на фронт близько 800 автомобілів. З концертами по Україні і Европі з Дзідзьо і Олександром Пономарьовим ми зібрали близько 2.5 мільйонів евро для ЗСУ“. Після скандалу А.Горбунов відмовився від державного фінансування на виробництво серіялу. (УНІАН)

Викрили львівських хабарників

ЛЬВІВ. – Служба безпеки України затримала співробітника Львівської міської ради та архітекторку, яких підозрюють у незаконному механізмі надання дозволів на ведення будівництва. За 1,500 дол. посадовець Львівської міської ради ґарантував безперешкодний розгляд і погодження дозвільних документів на проведення реконструкції нерухомости в межах історичного ареалу Львова. Був проведений обшук, виявлено та вилучено в повному обсязі передані грошові кошти, а також вилучено відповідну дозвільну документацію. Обом учасникам корупційної схеми загрожує від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. (УНІАН)

Воєнком забагатився на війні

ДНІПРО. – Національне аґентство з питань запобігання корупції виявило ознаки корупційної дільности в Анатолія Пікала, колишнього начальника Дніпропетровського обласного ТЦК. За результатами вивчення способу життя воєнкома виявлено ознаки, які свідчать про його незаконне збагачення на майже 8.5 млн грн. У деклярації за 2020 рік А.Пікало зазначив, що ні він, ні його близькі не мають жодних грошових активів. Однак моніторинґ встановив, що його батько впродовж останніх чотирьох років набув рухоме та нерухоме майно на 7,889,650 грн: дві квартири в Дніпрі, три автомобіля, також став єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником фірми зі статутним капіталом у 1.1 млн грн., сформованим за рахунок його власних готівкових коштів. Минулого року дружина воєнкома отримала в подарунок від свого батька 65 тис. дол. Сам А.Пікало у 2021 році також набув у власність дві земельні ділянки вартістю і житловий будинок. (УНІАН)

Українці постійно в русі

КИЇВ. – У серпні кордони України з іншими державами Европи в обох напрямках перетнули понад 2.1 млн осіб. Динаміка пасажиропотоку залишається на високому рівні. Але відмічається динаміка і перевага в’їзду в Україну, ніж виїзду за межі України. Більше людей повертається додому з огляду на початок нового навчального року. (Укрінформ)

Відкрили лябораторію з діягностики туберкульозу

ЖИТОМИР. – У Житомирі відкрили сучасну мікробіологічну лябораторію з діягностики туберкульозу. „Україна належить до країн з високим тягарем лікарсько-стійкого туберкульозу. Щоб зупинити поширення захворювання, пацієнт має отримувати якісні послуги з діягностики та безперервне лікування. Точні лябораторні послуги мають вирішальне значення для ефективного лікування, тому ця лябораторія дозволить посилити потенціял діягностичної мережі країни і забезпечити людей, які хворіють на туберкульоз, якісними та доступними послугами“, – зазначив заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін. Це єдина лябораторія рівня біологічної безпеки BSL-3 в Україні. Лябораторія була побудована та оснащена в рамках співпраці з міжнародною незалежною гуманітарною медичною організацією „Лікарі без кордонів“. В Україні з липня 2023 року впроваджується пілотний проєкт для хворих на мультирезистентний туберкульоз із Київської, Миколаївської та Львівської областей. Проєкт виконується в рамках проєкту „Виклик туберкульозу“ (Challenge TB) за підтримки Аґенції з міжнародного розвитку США USAID. (Укрінформ)

Рушив потяг до Хелма

КИЇВ. – „Укрзалізниця“ відкрила продаж квитків на новий міжнародний поїзд Київ – Хелм. Відправлення з Києва – о 06:28, з Рiвного – об 11:27, з Ковеля – о 13:31, прибуття до Хелма – о 17:27. Зворотнє відправлення з Хелма о 10:23 (пересадка з поїзда Варшава -Хелм), прибуття до Києва о 22:45. У перший рейс поїзд вирушить 3 вересня. (Укрінформ)

Протезували обидві ноги

ЛЬВІВ. – У Національному реабілітаційному центрі „Незламні“ протезували 32-річного військового, який у російському полоні втратив обидві ноги. 32-річного захисника звати Іван Дзюба. Він родом з Хмельниччини. До війни працював у Києві на підприємстві, де надають послуги з професійного догляду за автомобілями. Торік у вересні Івана мобілізували. Він став розвідником. Спершу його група несла службу в Бахмуті, а потім, вже взимку, їх перекинули в район Соледара. У перший бойовий вихід розвідники натрапили на „ваґнерівців“. Одного з трьох українських розвідників російські бойовики розстріляли, двох – забрали в полон та утримували на Луганщині. Івана відразу почали катувати, ампутували ноги. За ним доглядав та робив перев’язки інший поневолений – український військовий медик. Після 13 днів перебування в полоні, Івана передали українській стороні. До центру „Незламні“ чоловік приїхав на реабілітацію. Тут він отримав протези та зараз вчиться на них ходити. Після завершення реабілітації хоче повернутися у стрій“. (Укрінформ)

Скульптура обурила громадськість

ЛЬВІВ. – У Львові розгорівся скандал через виставку сучасної скульптури, яку розгорнули у Стрийському парку. Мова йде про вісім скульптур українських та зарубіжних мистців. Однак статуї не всім прийшлися до смаку і викликали хвилю обурень у соцмережах. Виставка складається із колекції скульптур мистецького об’єднання „ЧервонеЧорне“, яке організовує Канівський скульптурний симпозіюм. Усі скульптури зроблені із сірого ґраніту з українських кар’єрів. Деякі твори є абстрактним символом, деякі продовжують тему клясичного мистецтва, але новою сучасною мовою, кажуть організатори. Обурення викликала скульптура оголеної жінки з ознаками ожиріння авторства Василя Корчового під назвою „Впевнена“. (УНІАН)