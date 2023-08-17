УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Росія збільшує випуск безпілотників

КИЇВ. – Росія збільшує темпи виробництва безпілотників, зазначила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк: „Вони намагаються налагодити в себе це виробництво, адже побоюються, що санкції відносно Ірану можуть призупинити поставки БПЛА на територію РФ. Ми не втрачаємо надії, що світова спільнота контролюватиме це питання. Готуємось до повітряних атак з боку росіян, розуміючи, що ворог продовжуватиме тиснути на нас з повітря. Адже поки що противник відчуває свою перевагу з повітря. Тому він цей спосіб терору використовує максимально часто“. Президент Володимир Зеленський розповів, що Росія від початку повномаштабного вторгнення запустила по Україні 1,961 іранський безпілотник „Шахед“. (Радіо Свобода)

Генерал СБУ був шпигуном

КИЇВ. – В Україні до 12 років за ґратами з конфіскацією майна за державну зраду та замах на терористичний акт в інтересах Росії засудили колишнього генерал-майора Служби безпеки України Валерія Шайтанова. Суд визнав винним колишнього першого заступника керівника Центру спеціяльних операцій СБУ у державній зраді, закінченому замаху на скоєння терористичного акту, а також незаконному поводженні з вогнепальною зброєю. В суді доведено, що генерал збирав інформацію, яка становила державну таємницю, та передавав її представникам РФ. Його метою було вбивство майора Адама Осмаєва, який з лютого 2015 року під час війни на сході України очолював Міжнародний миротворчий батальйон ім. Джохара Дудаєва. Тоді правоохоронці запобігли вбивству, заплянованому спецслужбами РФ. В. Шайтанова контррозвідники СБУ затримали 14 квітня 2020 року. (УНІАН)

Міжнародний фестиваль дерев’яної скульптури

ЛАДИЖИН, Віницька область. – У місті 14 серп­ня розпочався V міжнародний фестиваль дерев’яної скульптури „Ладижинський гай-2023“. У святі під гаслом „Мистецтвом наближаємо перемогу!“ беруть участь фахові скульптори Андрій Кліщ і Сергій Кляпетура (Кам’янець-Подільський), Богдан Гладкий (Івано-Франківськ), Сергій Стеблюк (Рівненщина), а також литовець Маріюс Пятраускас. Жеребкуванням між скульпторами розподілили дерев’яні колоди, які перетворяться на мистецькі витвори й поповнять Ладижинський парк дерев’яної скульптури. На фестивалі також відбудеться й змагання „Швидка різьба“, під час якого скульптори впродовж години на очах глядачів створюватимуть мініскульптури. Вони стануть лотами благодійного авкціону, кошти з якого підуть на допомогу ЗСУ. (Укрінформ)

Можливе призупинення безвізу з Ізраїлем

КИЇВ. – Україна на рівні вищого політичного керівництва розглядає призупинення дії безвізого режиму з Ізраїлем через складність ґарантувати безпеку паломникам до Умані та зростання відмов у в’їзді в Ізраїль українцям. Про це заявив Посол України в Державі Ізраїль Євген Корнійчук. Він зауважив, що Україна очікує цього року на приїзд до Умані не менше 20 тис. чоловік, оскільки, незважаючи на всі застереження, більше 20 тис. минулоріч приїхало до України. „Національна поліція, ДСНС, інші державні органи, прикордонники мусили відволікати суттєву кількість своїх сил для того, щоб забезпечити порядок і безпеку. Крім того, ми говоримо, що ми не можемо забезпечити безпеку від ракет і дронів, оскільки нам, вибачте, не вистачає забезпечення безпеки своїх міст“, – сказав Є. Корнійчук. Є. Корнійчук пояснив, що в будь-якого громадянина, який приїхав до Ізраїлю з українським пашпортом, відбирають документ, змушують очікувати на співбесіду в окремій кімнаті мінімум 5-10 годин, і потім 10 відс. громадян України депортують без пояснення причин. Посол України підкреслив, що минулого року статистика відмов у в’їзді була 2-4 відс., і цього року вона зросла до 10 відс. (Укрінформ)

Зруйнували 200-річну садибу

КИЇВ. – На Подолі попри відсутність дозвільних документів та опір місцевих активістів знесли старовинну дерев’яну садибу, зведену у 1811 році. Як повідомила активістка „Автомайдану“, а нині голова у громадській раді при Національному антикорупційному бюро Катерина Бутко, садибу на вулиці Ярославській обгородили будівельним парканом, однак столичний департамент благоустрою виніс припис власнику з вимогою демонтувати паркан протягом трьох днів. Паркан не прибрали, а 10 серпня будівельна техніка без жодних попереджень почала зносити будинок. Фахівці вважають цю будівлю унікальним зразком київської житлової дерев’яної забудови ХІХ ст. Міська влада готує звернення до правоохоронних органів щодо перевірки законности дій власника понад 200-річного будинку на Подолі. Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко: „Щодо кричущого випадку знесення понад 200-річного будинку на Подолі, на що міська влада не давала жодних дозволів чи погоджень. Я ініціюю розірвання Київрадою договору оренди, оскільки приватний власник, всупереч усім нормам і здоровому глузду, вирішив, що може паплюжити історичну спадщину нашого міста“. В. Кличко закликав Верховну Раду ухвалити законопроєкт від 2019 року, який дозволить місцевій владі примусово викупати у безвідповідальних приватних власників, повертати у власність громади пам’ятки архітектури, старовинні приміщення, які власники належно не утримують, що призводить до їх руйнування. Цей законопроєкт стосується охорони культурної спадщини всієї країни. (УНІАН)

Симоненко втік до Росії

КИЇВ. – Лідер забороненої в Україні Комуніс­тичної партії Петро Симоненко попросив російську владу вивезти його і родину з Київщини на початку повномаштабного вторгнення. Російська влада для цієї місії відправила до будинку колишнього нардепа цілий загін спецназу. Такі дані озвучила Служба безпеки України, яка розслідує справу проти колишнього нардепа. П. Симоненко був багаторічним керівником Комуністичної партії України з 1998 року і аж до заборони цієї політичної сили в Україні в 2022 році, очолював фракцію своєї партії в парляменті. 24 лютого 2022 року П. Симоненко перебував з родиною в себе вдома у селищі Березівка Макарівського району, де мав розкішний маєток з власним озером у формі серця. Проте цю нерухомість він у своїй деклярації не вказував. З 4 до 8 березня 2022 року російський спецпідрозділ супроводжував П. Симоненка та його близьких через блокпости на територію Білорусі, а вже звідти він переїхав до Росії, де його призначили заступником голови Центрального комітету міжнародного комуністичного об’єднання „Союз комуністичних партій – Комуністична партія Радянського союзу“. І вже на території Росії Симоненко розпочав публічну кампанію на підтримку політики Кремля. У жовтні 2022 року він взяв участь у так званій 22-ій Міжнародній зустрічі комуністичних та робітничих партій, яка проходила у Гавані на Кубі. У квітні 2023 року взяв участь в „антифашистському форумі“, який відбувся у Мінську. В Україні йому інкримінують публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу та заперечення збройної аґресії Росії проти України. („ВВС“)

Лебедя випустили під заставу

КИЇВ. – Солом’янський районний суд 11 серпня продовжив термін дії щодо справи колишнього намісника Києво-Печерської лаври Павла Лебедя в межах строку досудового розслідування, але не більше, ніж на два місяці. На початку квітня Служба безпеки України вручила йому підозру в розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та поширенні матеріялів, які виправдовують російську аґресію. Підозрюваний мав носити електронний браслет. Пізніше це рішення суду захист П. Лебедя оскаржив. 14 липня суд змінив запобіжний захід – замість домашнього арешту ухвалено тримання під вартою до 14 серпня чи внесення застави у розмірі понад 33 мільйони гривень. Вже 7 серпня П.Лебідь вийшов з-під варти під заставу. (УНІАН)