УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Повернулися з полону

КИЇВ. – 22 українських військовослужбовці повернулися 7 серпня із рашистського полону. Це люди із загостреними хронічними захворюваннями. Звичайно, всім їм надається невідкладна медична допомога і щодо них проводяться необхідні обстеження. Цей обмін, як і інші попередні обміни, був дуже непростим. За даними українського омбудсмана Дмитра Лубінця, на Батьківщину разом із 22 українськими воїнами, яких вдалося повернути 7 серпня, повернулися вже 2,598 українців. (Укрінформ)

Відвернули замах на Зеленського

МИКОЛАЇВ. – Служба безпеки України затримала російську інформаторку, яка напередодні нещодавньої робочої поїздки Президента України в Миколаївську область збирала розвіддані про запляновану візиту. Затримана намагалася встановити час і перелік місць орієнтовного марш­руту глави держави територією области. Відсте­жую­чи комунікації жінки, спецслужба встановила, що вона також мала завдання виявити місцезнаходження систем радіоелектронної боротьби та складів із боєприпасами ЗСУ. Злов­мисницею виявилася жителька Очакова, колишня продавчиня військового магазину на території однієї з військових частин области. (Радіо Свобода)

Втрати Росії в Україні

КИЇВ. – За останніми даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 6 серпня 2023 року орієнтовно склали 249,700 осіб знищеними. Також за весь час повномаштабного вторгнення ЗСУ знищили 4,237 танків і 4,965 артилерійських систем окупантів. Досить часто загарбники гинуть від „дружнього вогню“. Нещодавно у Запорізькій області артилерія РФ накрила своїх же окупантів, що перевдягнулися у форму ЗСУ для провокацій. Втрати перевищили 50 осіб. (УНІАН)

Чинили наругу над могилами

ДНІПРО. – У Криворізькому районі чоловік вчинив наругу над могилами загиблих військовослужбовців. 5 серпня на кладовищі у селищі невідомий пошкодив сім флагштоків державних прапорів України, встановлених на могилах полеглих військових. Поліцейські затримали 63-річного місцевого жителя, якого підозрюють у вчиненні злочину. В Одеській області п’яний чоловік зруйнував на кладовищі 92 надгробки. Він займався цим протягом кількох днів. (УНІАН)

Продовження „чисток“ державних інституцій

КИЇВ. – Президент України анонсував на наступному тижні продовження „чисток“ державних інституцій від недобросовісних службовців: „Наступного тижня буде продовження нашої роботи з очищення державних інституцій від тих, хто намагався перетягти з минулого старі свої звички, старі схеми, які дуже довго, десятиліттями послаблювали Україну – старих форматів у нашій державі більше не буде. Тих форматів, коли одні захищали державу і людей, а інші намагалися поставити і державу, і людей на службу своїй вигоді“. Президент наголосив: ким би людина не була – військовим комісаром, депутатом чи іншим посадовцем, коже має працювати тільки заради Української держави. (Укрінформ)

На кордоні переважає на в’їзд в Україну

КИЇВ. – У липні та на початку серпня пасажи­ро­потік на кордоні з ЕС переважає на в’їзд в Україну. Про це повідомив речник Держ­при­кордонслужби Андрій Демченко: „Пасажи­ропотік залишається досить високим. Зараз він коливається десь на рівні 120 тис., а у вихідні може сягати і 140 тис. осіб за добу. У червні ми фіксували, що більше громадян все ж таки перетинають кордон на виїзд з України, слідуючи за кордон для відпочинку, туризму або з іншою метою. У липні і на початку серпня ми фіксуємо, що перевага йде на в’їзд в Україну“. З України за добу вибули 53 тис. осіб. 32 тис. з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЕС та Молдови. До України протягом доби 6 серпня в’їхало 64 тис. осіб, 58 тис. з них – громадяни України. (Укрінформ)

Україна отримала акумулятори

КИЇВ. – Україна отримала від міжнародних партнерів 508 систем зберігання енерґії Tesla Powerwall. Вони дозволять забезпечити об’єкти критичної та соціяльної інфраструктури електрикою під час можливих відключень. „Tesla Powerwall – це ще одне ефективне рішення в умовах енерґетичного терору Росії. Вони допоможуть забезпечити резервну електроенерґію там, де це найбільш потрібно. Тому навіть в умовах відключення світла критична інфраструктура продовжить працювати, лікарі зможуть далі рятувати життя, вчителі проводити уроки, а українці залишатися на зв’язку з рідними“, – зазначив віцепрем’єр-міністер з іновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністер цифрової трансформації Михайло Федоров. Системи Powerwall заряджаються від електроенерґії та тримають заряд 12–14 годин. Вони можуть працювати разом із сонячними панелями та заряджатися від Сонця. Україна вже має досвід використання Tesla Powerwall. Понад рік тому від партнерів надійшло близько 50 таких систем. Системи працюють у лікарнях, амбулаторіях на деокупованих територіях, а також допомагають зберігати інтернет та зв’язок у прифронтових містах Донеччини і Миколаївщини. (Укрінформ)

Викрито організатора незаконної схеми

КИЇВ. – Правоохоронці затримали начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, який також обіймає посаду начальника відділу в Київській міській військовій адміністрації. Його викрито в організації схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України. В ході обшуків за місцем проживання фіґуранта вилучено понад 48 тис. дол. та 5 тис. евро. Посадовець вступив у змову з працівниками центрів комплектування та соціяльної підтримки на території Києва. Вони мали повноваження виготовляти документи про зняття громадян з військового обліку. Ціна „послуги“ становила 10 тис. дол. для одного клієнта. (УНІАН)

Будував собі садибу

ЛЬВІВ. – Личаківський суд взяв під арешт скандального військового комісара, якого затримали на Закарпатті 2 серпня за підозрою в експлуатації солдат ЗСУ. Начальник одного з підрозділів Ужгородського районного територіяльного центру комплектування Закарпатської області використовував солдатів для будівництва власного маєтку. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави у 805 тис. грн. Як зазначив під час слухання суддя Роман Грицко, в разі внесення застави, підозрюваному дозволять перебувати у своєму населеному пункті без права мати пашпорт. 1 серпня правоохоронці провели відповідні обшуку за його місцем проживання. Окрім трьох солдатів на місці будівництва садиби, слідство також знайшло в підозрюваного радянську атрибутику, георгієвські стрічки, а також документи про освіту та офіцерську службу за часів СРСР. (УНІАН)

Замок повернули державі

ЛЬВІВ. – Господарський суд задовольнив позов обласної прокуратури до приватного товариства про розірвання концесійного договору та повернув державі пам’ятку архітектури національного значення – замок XVII ст. у Старому Селі. Між обласною державною адміністрацією та приватною компанією „Кріс“ у 2010 році було укладено договір концесії. Згідно останнього відповідачеві було передано в користування замок. Товариство мало здійснювати експлуатацію будівлі з метою задоволення громадських та культурних потреб. Однак обстеженням замку виявлено значні руйнації та аварійний технічний стан будівлі. Йдеться про п’ятикутний оборонний замок князів Острозьких, збудований у 1584-1589 роках на місці дерев’яного замку 1448 року. Оборонна споруда мала шість веж, три з яких вціліли донині, висотою 14-16 метрів. На території були каплиця і триповерховий палац, а також господарський будинок. Замок вважається найбільшим за площею на Львівщині. (Укрінформ)