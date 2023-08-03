УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Монумент перейменують на „Україна-мати“

КИЇВ. – Генеральний директор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук повідомив: „Відбулося засідання Вченої ради музею і на ньому було ухвалено перейменування монумента „Батьківщина-мати“ на монумент „Україна-мати“. Монумент створений в Україні зусиллями українських робітників, інженерів, учених. Він є унікальною пам’яткою науки і техніки. Ю. Савчук сподівається, що рішення Вченої ради музею буде затверджене Міністерством культури та інформаційної політики напередодні Дня Незалежности України. У липні міністерство ухвалило рішення замість радянського герба на монументі „Батьківщині-матері“ встановити український тризуб. (Укрінформ)

Народний депутат склав повноваження

КИЇВ. – Народний депутат від „Слуги народу“ Андрій Холодов написав заяву про складання повноважень. Про це 31 липня повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Напередодні журналісти проєкту „Схеми“ повідомили, що нардеп виїхав з України у січні 2023 року і з того часу не повертався – не відвідував засідання парляменту та не голосував. А. Холодов перебуває з сім’єю за кордоном, зокрема на Кіпрі, де має родинний маєток. Також журналісти з’ясували, що нардеп за кордоном розбудовує сімейний бізнес – його дружина стала співвласницею салону краси у Відні.

Президент Володимир Зеленський раніше критикував виїзди народних депутатів і високопосадовців за кордон. А. Холодов не повернувся навіть після звернення В. Зеленського до українських громадян із закликом повернутися в країну найближчим часом через закриття кордонів. (Радіо Свобода)

Поліція може збивати дрони

КИЇВ. – Президент України Володимир Зелен­ський підписав закон про надання поліції та Нацґвардії права збивати безпілотні літальні апарати в разі порушення ними повітряно­го простору України. Закон розширює повноваження Нацґвардії, Нацполіції, Держприкордонслужби, СБУ щодо застосування ними спеціяльних засобів для перехоплення сиґналів дистанційного керування безпілотниками, пошкодження або знищення їх у разі порушення повітряного простору України під час охорони державного кордону, критично важливих об’єктів інфраструктури та важливих державних об’єктів, у спеціяльних зонах з особливим режимом. Для протидії диверсії та злочинності в окремих місцевостях можуть бути застосовані засоби та пристрої для тимчасового обмеження доступу до інтернету та використання мобільного зв’язку. 13 липня Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт у цілому. (Радіо Свобода)

Версія замаху не підтвердилася

КИЇВ. – Розслідування падіння в Броварах гелікоптера, на борту якого перебували керівники МВС на чолі з міністром Денисом Монастирським, ще триває, але одну з версій слідчі вже відкинули. Про це 31 липня заявив генеральний прокурор України Андрій Костін.

„Завдяки допомозі французьких партнерів з компанії Airbus проведено дешифрування бортових самописців. На основі зібраних даних здійснено моделювання трагічного польоту. Попередньо можу сказати, що версії, пов’язані з диверсією або посяганням на життя державних діячів, не знайшли свого підтвердження“, – розповів він. Вранці 18 січня у Броварах Київської області поруч із дитячим садком та 14-поверховим житловим будинком впав гвинтокрил Держслужби з надзвичайних ситуацій. Внаслідок падіння гелікоптера загинули 14 людей, з них одна дитина та 9 людей, які перебували на борту. Постраждали 25 людей, з них 11 дітей. (Радіо Свобода)

Вивезли тисячі українських дітей

КИЇВ. – Міжнародний кримінальний суд у Гаазі 17 березня видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у відповідальності за незаконну депортацію дітей із окупованих територій України до Росії. Згідно з заявою Львової-Бєлової, на територію Росії також „прибули“ близько 1,500 вихованців установ для дітей-сиріт або батьків, які залишилися без піклування: 288 дітей з території, контрольованої угрупованням „ДНР“, були влаштовані в Росії в прийомні сім’ї. За офіційними даними української влади на 31 липня 2023 року, з 24 лютого 2022 року з України до Росії депортували 19,546 дітей. Це лише ті випадки, які вдалося зафіксувати офіційно – коли батько, опікун чи свідок депортації дитини повідомив про неї Національному інформаційному бюро України. Більшість вивезли з Маріюполя, Херсонської, Харківської та Київської областей. Для розміщення дітей з України влада Росії використала близько 100 установ. Дитячі будинки та інтернати в багатьох російських реґіонах переповнені. З цієї причини депортованих дітей якнайшвидше прагнуть влаштувати в сім’ї. Пошук дітей у Росії ускладнений для їхніх батьків та опікунів. Повернути в Україну покищо вдалося лише 386 дітей. (Радіо Свобода)

Народжуваність в Україні скоротилася

КИЇВ. – В Україні від початку повномаштабної війни народжуваність скоротилася на 28 відс. За першу половину 2023 року в Україні народилося майже 97 тис. дітей, з них понад 47 тис. дівчаток та понад 49.6 тис. хлопчиків. Це на 28 відс. менше порівняно з відповідним періодом 2021 року, коли народилось понад 135 тис. дітей. Зараз в Україні на місяць пересічно народжується 16 тис. дітей. До повномаштабного вторгнення в Україні народжувалося 21-23 тис. немовлят на місяць. В останні роки хлопчиків народжується більше, аніж дівчаток: 51 відс. проти 49 відс. Загалом показники народжуваности в Україні падають з 2013 року приблизно на 7 відс. на рік. Верховна Рада у другому читанні проголосувала за законопроєкт, який дозволяє вагітним жінкам, які працюють, за бажанням йти у відпустку пізніше, ніж за 70 днів до пологів. (Українська правда)

Вибухівка замість ліків

КИЇВ. – 5 липня у приміщенні Шевченківського районного суду в Києві пролунав вибух під час конвоювання із зали суду Ігоря Гуменюка, якого обвинувачули у скоєнні теракту під Верховною Радою 31 серпня 2015 року. Внаслідок вибуху правопорушник загинув, двоє працівників поліції зазнали поранень. „Виявилося, що коли підозрюваний перебував у Київському слідчому ізоляторі, йому впродовж двох років невеличкими порціями передавали під виглядом ліків речовини, які стали основою для того, щоб він виготовив вибухівку, з якою він, власне, і потрапив до Шевченківського суду“, – заявила Тетяна Сапьян з Державного бюра розслідувань. 29 липня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру п’ятьом правоохоронцям через вибухи у Шевченківському районному суді Києва. (Укрінформ)

Виявили шахрайства з валютою

КИЇВ. – Правоохоронці забльокували маштабний канал обігу коштів між Україною та Російською федерацією, який функціонував завдяки криптовалютним технологіям і забороненим платіжним системам РФ. Діяльність підпільних конвертаційних центрів була припинена в Києві, Харкові, Рівному і Сумах. Через кожен із цих центрів щомісяця „проходив“ понад 1 млн дол. Ділки користувалися підсанкційними російськими системами переказів, надавали послуги виводу рубля з території РФ через його конвертування в криптовалюту й обготівковування у гривню. Обготівковування криптовалюти ділки здійснювали у підпільних конвертцентрах, що діяли як пункти обміну валют. (Укрінформ)