УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Арістов склав мандат депутата

КИЇВ. – Депутат Верховної Ради з владної фракції „Слуга народу“ Юрій Арістов подав заяву про складання повноважень після того, як публічною стала інформація про його відпочинок на Мальдівах. Про це повідомив голова парляменту Руслан Стефанчук. 24 липня видання „Слідство.Інфо“ повідомило, що заступника голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки 48-річного Ю. Арістова в середині липня помітили у п’ятизірковому готелі „Waldorf Astoria Maldives“ на приватному острові Ітхаафуші, Мальдіви. Працівники курорту підтвердили, що Арістов справді був їхнім гостем. (Радіо Свобода)

Оголосили в розшук мера Рахова

КИЇВ. – Міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук чинного мера міста Рахів (Закарпатська область) Віктора Медвідя. Чиновник „зник“ 21 липня цього року. Його розшукує Рахівське відділення поліції за підозрою у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем у великому розмірі та службовому підробленні. Чиновнику загрожує до восьми років в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю протягом трьох років. В. Медвідь вже близько трьох тижнів перебуває за кордоном. Він покинув Україну після того, як Бюро економічної безпеки у Закарпатській області провело розслідування за фактом привласнення 2.2 млн грн, отриманих в межах міжнародних ґрантових програм на будівництво реабілітаційного центру у Рахові. Тоді підозру оголосили двом особам – заступнику міського голови та генпідряднику. (УНІАН)

Монтують третій модульний міст

ЧЕРНІГІВ. – На Чернігівщині монтують третій модульний міст від французької гуманітарної місії. Про це повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Чернігівській області. „Спорудження мосту має ключове значення для забезпечення стабільного руху вантажного транспорту. Крім того, новий міст забезпечить швидкість перевезень, економію часу та коштів. Після деокупації Чернігівщини проїхати пошкодженим мостом могли лише автівки вагою до 18 тонн. З Чернігова до північних громад вантажівкам можна було дістатись виключно об’їзними шляхами. Фури, що прямували з Мени на Чернігів, мали їхати в об’їзд через Городню та Сновськ – а це зайві 100 км“, – йдеться в повідомленні. Минулого року Центр з подолання криз та надання підтримки (CDCS), який є французьким державним оператором гуманітарної діяльності, передав Аґентству відновлення три мости. Їх виготовила для України компанія Matière. Конструкції спроєктували спеціально під параметри зруйнованих під час бойових дій переправ у Чернігівській області. Монтаж двох мостів завершили у лютому 2023 року на дорозі Київ-Вишгород-Десна-Чернігів. У Чернігівській області було зруйновано 27 мостів та шляхопроводів. З них чотири споруди капітально відбудовано, ще на шістьох об’єктах ведуться роботи. (Укрінформ)

Хабарництво у Верховному суді

КИЇВ. – Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціялізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили голову Державної судової адміністрації Олексія Сальнікова на підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного суду. 24 липня за місцем його роботи проводено обшуки. За даними слідства, він 5 березня цього року отримав від представника комерційного підприємства 7,500 дол., з яких 5 тис. дол. США мали бути передані суддям за винесення рішення, а 2,500 дол. США залишені собі за посередницькі послуги. Після викриття у хабарництві колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва, за версією слідства, Сальніков продовжував переконувати, що обумовлене рішення буде прийнято. (УНІАН)

Пономарьов постачав пальне окупантам

КИЇВ. – Правоохоронці викрили на співпраці з Росією чинного народного депутата від забороненої проросійської партії „ОПЗЖ“. Олександра Пономарьова. Під час повномаштабного вторгнення РФ він перебував на тимчасово окупованій території Запорізької области та добровільно почав співпрацювати з росіянами. Зокрема, він перереєстрував підконтрольні йому підприємства за російським законодавством, відкрив рахунки у місцевих „філіях“ банківських установ РФ, а також організував виробництво матеріяльних цінностей та їх передання російським окупаційним військам. За даними слідства, його заводи постачали паливно-мастильні матеріяли для військової техніки РФ і надавали техніку для облаштування ворожих фортифікаційних споруд. Правоохоронці виявили та вилучили електронні носії з доказами діяльності нардепа на користь РФ. 25 лютого 2022 року він вирушив з Києва до Бердянська Запорізької області, перейшов на бік ворога та надавав допомогу ворогу в окупації міста. Йому загрожує до 15 років в’язниці. (УНІАН)

Утік з хабарями

КИЇВ. – 24 липня Державне бюро розслідувань повідомило про затримання колишнього начальника Одеського обласного територіяльного центру комплектування і соціяльної підтримки Євгена Борисова. Його підозрюють за трьома статтями Кримінального кодексу України: набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави активів, вартість яких на 6,500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи; нез’явлення вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану; ухилення військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану. Є. Борисов придбав наприкінці 2022 року на еспанському курорті Марбелья віллу вартістю майже 4 млн евро, яку зареєстрував на свою матір-пенсіонерку. Дружина Борисова стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбельї. (Радіо Свобода)

Прокуратура виявила розтрату

КИЇВ. – Прокуратура передала до суду справу керівника комунального підприємства, недбалість якого спричинила розтрату понад 35 млн грн на будівництві Подільського мосту. Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд Києва уклала договір щодо будівництва Подільського мосту через Дніпро. На виконання цього договору в листопаді 2019 року генпідрядник залучив підрядні організації для нібито надання послуг з використання найманого нестандартного обладнання. Відповідно до висновку комплексної судової будівельно-технічної експертизи, будівельні роботи на суму понад 32 млн грн документально не підтверджені, проте були оплачені комунальним підприємством. Необгрунтовано завищено витрати на монтаж балок автопроїзду на понад 3 млн грн. Досудове розслідування фактів незаконного використання коштів під час будівництва Подільського мосту триває. Правоохоронці повідомили про підозру ще трьом посадовим особам за фактом розкрадання 104 млн грн на будівництві Подільського мосту. (Укрінформ)

Новий потяг Київ – Харків

КИЇВ. – „Укрзалізниця“ призначила на один iз найбільш популярних і завантажених напрямків новий тимчасовий нічний рейс швидкісним Hyundai Rotem „Інтерсіті+“ Київ – Харків, який курсуватиме з 16 липня по 9 серпня. Також „Укрзалізниця“ у другій половині липня запустила потяги зі Львова до Ворохти через Яремче та Татарів-Буковель, які забезпечили туристам підвіз до популярного курорту на час закриття на пляновий ремонт дільниці „Делятин – Надвірна“. (УНІАН)