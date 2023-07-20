УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Не буде російських пісень

КИЇВ. – У місті заборонили публічне програвання пісень і творів російською мовою. Київська міська рада таке рішення ухвалила на пленарному засіданні 13 липня. Передбачено заборонити публічне висвітлення та демонстрацію російськомовних товарів та послуг, які створені у процесі провадження діяльности у сфері культури. Це книги, художні альбоми, авдіовізуальні твори, музичні звукозаписи, вироби художніх промислів, театральні та циркові вистави, концерти та культурно-освітні послуги. Заборона буде поширюватися і на ті об’єкти культури, які мають художнє чи наукове значення та захищені законодавством України. (Укрінформ)

Верховна Рада змінила дати свят

КИЇВ. – Верховна Рада змінила дати Різдва Христового, Дня Української державности, Дня захисників і захисниць України. Відтепер Різдво Христове офіційно відзначатиметься в Україні 25 грудня, а не 7 січня, День Української державности – 15 липня, а не 28 липня, День захисників і захисниць України – 1 жовтня, а не 14 жовтня. Православна церква України (ПЦУ) ухвалила рішення перейти на новоюліянський календар з 1 вересня 2023 року. Таким чином, із 1 вересня 2023 року більшість християн України почнуть відзначати релігійні свята за новим календарем. Зокрема, Різдво святкуватимуть 25 грудня, День Св. Миколая – 6 грудня, Водохреще – 6 січня. Водночас не зміниться дата святкування Великодня та деяких інших свят. (Укрінформ)

Підполковник продавав наркотики

ЛЬВІВ. – Затриманий учасник наркоугруповання, яке нелеґально завозило в Україну еквадорський кокаїн із країн Европи та розповсюджувало його через перевірених дилерів оптовими партіями. Ним виявився 42-річний житель Львівщини, який до 2021 року проходив службу на посаді дільничного офіцера поліції. До вторгнення Росії наркотики завозились через Одесу, а зараз – через Львівщину. Зловмисники продавали кокаїн брикетами і лише оптовими партіями. За кілограм кокаїну отримували 45 тис. дол.

Правоохоронці затримали колишнього підполковника поліції у Львові під час збуту близько 3.3 кілограма наркотиків. Йому загрожує до 12-ти років позбавлення волі. (УНІАН)

Вкрав 500 тисяч долярів

ОДЕСА. – 36-річний житель столиці України викрав із квартири у Приморському районі міста 500 тис. дол. Киянин переодягнувся у жіночий одяг, сховав обличчя під капелюшком і у такому вигляді піднявся на 15-ий поверх багатоквартирного будинку. Через кілька днів оперативна-слідча група вийшли на слід підозрюваного. За силової підтримки спецпідрозділу київської поліції його затримали у столиці, де він мешкає. Під час обшуків у його домоволодінні та інших осіб, які можуть бути причетні до злочину, вилучено жіночий одяг, частину вкрадених грошей та інші речі, що становлять інтерес для слідства. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. (УНІАН)

Отруїли річку Псел

ПОЛТАВА. – Головне управління Держпродспо­жив­служби в Полтавській області повідомило: „Майже 380 кг мертвої риби виловили із забрудненої річки Псел і утилізували на підприємстві у Сумській області. Протягом чотирьох днів фахівці Держпродспоживслужби разом зі спеціялістами Державного аґентства меліорації та представниками Омельницької територіальної громади очищали від мертвої риби забруднену водойму річки Псел між населеними пунктами Запсілля та Омельник. Фахівці очистили русло річки Псел, дістали з водойми 65 кг водних біологічних ресурсів, які знезаразили хлорним вапном, дезінфікували берегову зону у місцях вилучення риби, опрацювали 35 км водної довжини річки. Аналізи показали збільшений вміст аміаку і марганцю. (Укрінформ)

Депутатку судитимуть за наркотики

КИЇВ. – До суду скерували обвинувальний акт стосовно колишньої депутатки Київської міської ради Ярини Ар’євої за фактом вчинення шляхової пригоди з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп’яніння. 27 листопада 2022 року в Києві підозрювана, керуючи автомобілем марки Volkswagen Polo в стані наркотичного сп’яніння, наблизившись до нереґульованого пішохідного переходу, не змогла оцінити зміну дорожньої обстановки та здійснила наїзд на жінку-пішохода, заподіявши їй тяжкі тілесні ушкодження. До підозрюваної застосували запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з електронним засобом контролі. У червні Я. Ар’єва склала депутатський мандат. (Укрінформ)

Обшуки у народної депутатки

ТЕРНОПІЛЬ. – У Тернопільській області Націо­наль­не антикорупційне бюро та Спеціялізована антикорупційна прокуратура викрили помічника народного депутата на одержанні неправомірної вигоди за внесення даних у систему „Шлях“, що фактично надає дозвіл на перетин кордону. Відповідно до обмежень, введених в Україні у зв’язку з дією правового режиму воєнного часу, чоловікам – громадянам України, віком від 18 до 60 років, обмежено виїзд за межі країни. Система „Шлях“ була запроваджена для того, щоб допомагати, зокрема волонтерам, ввозити з-за кордону гуманітарну допомогу для ЗСУ та людей, які її потребують. Наразі детективи проводять невідкладний обшук у помічника, а також у народного депутата від Слуги народу Людмили Марченко. Перевіряється можлива причетність народної обраниці до вчинення злочину. (Укрінформ)

Крали і продавали нові рейки

ХАРКІВ. – Служба безпеки забльокувала корупційну схему в Харківській реґіональній філії „Укрзалізниця“. Посадовці масово розкрадали нові залізничні рейки, що призначалися для невідкладного відновлення зруйнованих колій у прифронтових районах області, а для ремонту пошкоджених унаслідок російських обстрілів залізничних колій в області вони використовували старі рейки, які вичерпали ресурс експлуатації. Застарілі рейки вони отримували нібито для виготовлення протитанкових „їжаків“, при цьому насправді жодних інженерних загороджень не робили. Нові рейки з державного резерву вони застосовували для виконання комерційних замовлень, які офіційно не оформлювали, а „розрахунок“ отримували готівкою. Для приховування злочину зловмисники навіть видаляли маркування з нових рейок, щоб унеможливити їх ідентифікацію.Таким чином посадовці отримали від комерсантів 1.2 млн грн. (УНІАН)

Троянди Ольги Чеботарьової

ТРОЯНДОВЕ, Одеська область. – Назва села говорить сама за себе: майже біля кожної хати можна побачити квіти, ними засаджені городи та навіть невеликі поля. Як і багато місцевих, О. Чеботарьова вирощує троянди на продаж. Вона орендує вісім земельних ділянок, де росте понад 100 тис. квітів. Троянди вже 10 років – сімейна справа родини Чеботарьових. Але зараз чоловік Ольги Генадій звільняє рідну землю від російської навали, тож квітами вона опікується самотужки. Коли воїни дали першу відсіч ворогу на Київщині, жінка вирішила подарувати звільненим містам саджанці – троянди перемоги. Згодом квіти отримали Сумщина, Харків, Миколаїв та Херсон. Село до 2016 року мало назву Кірове. Але через любов місцевого населення до вирощування квітів назву змінили. Минулого року Трояндове перемогло у конкурсі „Неймовірні села України“. Головний приз – 400 тис. грн на розвиток проєкту „Трояндова феєрія“, за яким у селі хочуть побудувати величезний трояндовий парк з готелем та тематичною крамницею. (Укрінформ)