УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Призначено нового командувача Нацґвардії

КИЇВ. – 8 липня Президент Володимир Зелен­ський призначив командувачем Національної ґвардії Героя України полковника Олександра Півненка. Про це він повідомив під час відвідання Західного територіяльного управління Національної ґвардії. Виступаючи перед особовим складом, В. Зеленський наголосив, що полковник О. Півненко – це потужний воїн Національної ґвардії України, який відзначився в боях проти російських окупантів, зокрема в боях за Бахмут на Донеччині. О. Півненко має актуальний бойовий досвід. Колишній командир окремого загону спеціяльного призначення, який обороняв Харків та брав участь у контрнаступі на Слобожанщині. Після цього командував 3-ою бриґадою оперативного призначення „Спартан“ – однією із бриґад наступу. (Офіційне інтернет-представництво Президента України)

Навчання українських пілотів

КИЇВ. – Коаліція з 11 країн почне навчання українських пілотів на винищувачах F-16 у центрі, який буде створено в Румунії в серпні, повідомляє аґенція Reuters. Члени НАТО Данія та Нідерланди очолюють зусилля міжнародної коаліції з підготовки пілотів і допоміжного персоналу, обслуговування літаків і постачання F-16 в Україну. (Радіо Свобода)

Суддю не випустили

КИЇВ. – Вищий антикорупційний суд продовжив на два місяці запобіжний захід колишньому голові Верховного суду Всеволоду Князєву. 11 липня 2023 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та продовжив строк дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 75 млн грн колишньому голові Верховного суду. 15 травня правоохоронці затримали В.Князєва та вилучили 2.7 млн дол. 16 травня під час пленуму Верховного суду 140 суддів підтримали висловлення недовіри В.Князєву і ухвалили постанову пленуму про припинення його повноважень. 26 травня пленум обрав новим головою Верховного суду Станіслава Кравченка. До цього він очолював Касаційний кримінальний суд. (Укрінформ)

Дипломати допомогли

КИЇВ. – У Міністерстві закордонних справ (МЗС) України повідомили, що розшукали українця, якому відмовили в посадці на літак в аеропорту Тель-Авіва кілька днів тому. Український консул в Ізраїлі допоміг йому сісти на рейс до Европи, звідки він вирушить до своїх рідних в Україні. Напередодні стало відомо, що угорська авіокомпанія „Wizz Air“ висадила з літака українця, який втратив ногу внаслідок нещасного випадку. МЗС просило чоловіка сконтактуватися з дипломатами. У „Wizz Air“ попросили вибачення і пояснили, що у вказаного пасажира „захворювання, яке може поставити його життя під загрозу під час польоту“, тому йому були зобов’язані відмовити в посадці. У МЗС додали: незважаючи на офіційні вибачення авіокомпанії, „вважаємо, що права українського громадянина були порушені“. Після повномаштабного вторгнення Росії в Україну “Wizz Air” оголосила, що підтримає українських біженців, запропонувавши їм 100,000 безкоштовних місць на всіх рейсах континентальної Европи, що відправляються з прикордонних країн України (з Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії), додавши більше літаків та додаткові рейси. Також авіокомпанія запропонувала українським біженцям знижений тариф за 30 евро на всі інші рейси (за винятком ОАЕ, Ісландії та Канарських островів), а також знижений тариф за 70 евро на всі рейси до ОАЕ, Ісландії та Канарських островів. (Радіо Свобода, wizzair.com)

Андрій Мельник тепер в Бразилії

КИЇВ. – Кабінет міністрів звільнив Андрія Мельника з посади заступника міністра закордонних справ. 20 червня Президент Володимир Зеленський призначив А. Мельника Надзвичайним і Повноважним Послом України у Федеративній Республіці Бразилія. А.Мельник працював на посаді заступника міністра закордонних справ з листопада 2022 року, до цього був послом у Німеччині. (Укрінформ)

Буде завод бронетехніки

КИЇВ. – Німецька компанія „Rheinmetall“ відкриє завод бронетехніки в Україні протягом наступних 12 тижнів, відкидаючи занепокоєння інших західних оборонних компаній щодо розширення присутности в країні, поки вона перебуває у стані війни. Про це повідомив генеральний директор Армін Папперґер. За його словами, найбільший німецький виробник зброї також навчатиме українців обслуговувати танки та іншу броньовану техніку, виготовлену на заводі, який буде розташований у західній частині України. На початку цього року компанія повідомила про намір відкрити в Україні завод, здатний виробляти близько 400 танків на рік. Згідно з угодою, основою та першим кроком для співпраці є технічне обслуговування й ремонт броньованої техніки, переданої Україні. Надалі партнери мають намір спільно виробляти продукцію „Rheinmetall“ в Україні. (Радіо Свобода)

Обмежено тютюнові вироби

КИЇВ. – З 11 липня набрали чинности норми закону, які забороняють виробництво, гуртову і роздрібну торгівлю, імпорт для реалізації на території України сигарет, а також тютюну для самокруток зі смако-ароматичними добавками. Заборонено виробництво (окрім на експорт), оптову та роздрібну торгівлю, а також імпорт для реалізації в Україні тютюнових виробів для перорального застосування; сигарет, у яких показники вмісту в диму однієї сигарети перевищують норми нікотину, смоли, моноксиду вуглецю 10 мг; низку інших тютюнових виробів. Заборонені будь-яка рекляма та стимулювання продажу тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та ін. Рік тому, 11 липня 2022 року, в Україні було розширено перелік місць, де заборонено куріння, вживання та використання тютюнових виробів, предметів, пов’язаних з їх вживанням, трав’яних виробів для куріння, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів.

У березні 2023 року Міністерство охорони здоров’я відновило заходи державного нагляду щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів на період воєнного стану. (Українська правда)

Книга „77 днів лютого“ вийде у США

КИЇВ. – Права на книгу „#Маріуполь #Надія“ продані у Корею та Словаччину, а видання „77 днів лютого“ вийде у США, повідомили в Об’єднанні українських продюсерів (ОУП). Обидві книги надруковані у видавництві „Лабораторія“. Блокадний щоденник маріюпольської журналістки Надії Сухорукової вийшов у лютому 2023 року, а „77 днів лютого“ буде опубліковано на сервісі читання Scribd. (Укрінформ)

Андрій П’ятов завершив кар’єру

КИЇВ. – Капітан донецького „Шахтаря“ Андрій П’ятов завершив кар’єру футболіста і увійшов до тренерського штабу. 6 серпня в Лондоні він зіграє з „Тоттенгемом“ свій прощальний матч. Андрій провів у складі „Шахтаря“ 482 матчі – це третій показник в історії клюбу та найбільша кількість ігор серед воротарів. Разом із командою він здобув 28 трофеїв – і це абсолютний рекорд клюбу. 11 разів А. Пятов з „оранжево-чорними“ вигравав золоті медалі чемпіонату України, виграв 8 Кубків України та 8 Суперкубків країни і став володарем Кубка УЕФА-2009. А. П’ятов провів 102 поєдинки у складі національної збірної України. (Укрінформ)